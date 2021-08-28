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北市推愛心餐食 王欣儀批：疫情期間使用數不增反減

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王欣儀在愛心站送餐。圖／王欣儀提供
台北市議員王欣儀在愛心站送餐。圖／王欣儀提供

新冠疫情期間，許多民眾無法工作，生活頓失困境、衣食無著，但台北市議員王欣儀發現，疫情期間，北市愛心餐食補給站的使用數不增反減，多元實物銀行盛食交流平台領取食材人數，也與過往相差無幾，無顯著增加；她批評北市府政策雖立意良善，卻猶如一灘死水，沒有充份發揮功能。北市社會局表示，愛心餐食有多元服務，也會增加愛心商家的布點。

王欣儀說，目前台北市愛心餐食補給站的合作店家，包括小吃店、便當店，只有55間，其中大安、大同區的合作店家各只有1家，文山、萬華區各只有2家，但今年1至6月，北市愛心餐食補給站發放餐券數量低於2019、2020年的每月平均。

她說，前2年每月平均發放2千1百多張餐券，今年1至6月每個月平均僅發放1千7百多張，減少近兩成，主因在於市府未能開拓餐食供給能量，原配合的部份愛心店家因疫情歇業，導致餐食供應跟著斷鏈，讓有需求的急難市民身陷水火。

另外，北市今年「多元實物銀行盛食交流平台」領取食材人數也與過往相差無幾，無顯著增加，她說，反觀新北市政府與4大超商及連鎖餐飲業者合作推出「幸福保衛站」，近日又整合跨局處與民間資源推出新北「好日子愛心大平台待用餐平台」，預計號召1000家餐飲店家，協助20萬人次有需要的民眾獲得三餐溫飽。

王欣儀說，新北市的作法，對民眾而言，不僅具便利性、可就近領取餐食，政府也能即時照顧有需求的民眾，避免漏網之漁，建議北市府應參考新北市做法，立即重新盤整、檢討現行愛心餐食計畫執行方式。

社會局社工科科長陳怡如指出，因疫情影響許多店家歇業或不提供內用餐點，並且大多數的家戶也都習慣在家自行料理餐食，北市愛心餐食仍有多元服務，除了原有的愛心餐食補給站之外，也運用實物銀行及盛食交流平台，將市場攤商捐助新鮮未賣出的食材、民生物資等媒合給有需求的家戶，並且社會局也提供大賣場的禮券及便利超商的商品券，提供弱勢家戶可以自行前往購買所需的食物。

陳怡如說，社會局也正研擬討論無接觸的便當機，降低疫情傳染的風險；另外，也積極與社區內的友善合作店家合作，增加愛心商家的佈點，目前社會局也與八方雲集及鬍鬚張等連鎖店家討論合作方案，讓弱勢家戶可以多元的選擇，幫助與陪伴弱勢家戶一同度過難關。

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