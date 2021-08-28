暑假尾聲親子出遊增！台南虎頭埤風景區遊客達疫前8成

台南市虎頭埤風景區今天至中午12點入園人數達558人，預估下午4點會破千人，在疫情之前周六遊客都在1500人左右，有恢復到疫情前8成水準，隨著疫情逐漸轉趨穩定，市府推出的防疫安心景點認證標章，虎頭埤風景區通過認證，在暑期假尾聲歡迎全家同遊連絡家人感情，下一波就是迎接振興券商機。

虎頭埤配合「祖孫節」及暑假尾聲假期，8月28及29日周六、日假期，祖孫共遊同享門票半票優惠，希望家庭三代同遊，凝聚家庭情感。

虎頭埤風管所主任陳宏田表示，有感受到民眾趕在暑假尾聲出遊的氛圍，除了固定來運動的族群外，今天最多的是親子出遊，為了讓大家能夠玩得開心、吃得安心，觀旅局已推出「防疫安心標章」安心景點認證，虎頭埤風景區是台南人的「後花園」，已通過防疫安心認證，親子可以安心前來旅遊。

虎頭埤因應中央疫情指揮中心二級警戒放寬之防疫規範：人流管制上限至2000人。暫不開放早上6點30分前晨運民眾入園。開放時段上午6點30分至下午5點，售票下午4點；太陽能船遊湖採梅花座20人以下、烤肉區暫不提供服務；露營區開放20人以下需事先電話預約。室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下；假日導覽解說服務人流管制20人以下)；視預約露營狀況適度局部開放衛浴空間。