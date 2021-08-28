快訊

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

本土確診三度+0！ 新北大遠百1例確診尚未列案號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣腦庫最快年底成立 促找出罕病、失智症解藥

中央社 / 台北28日電

隨醫學進步，許多疾病紛紛有藥物問世，但失智症、漸凍症等神經疾病卻遲遲不見有效藥物，人體腦組織取得不易是關鍵之一。歷經多年，台灣今年底將建置「腦庫」，盼促進藥物研發。

多年推動成立「腦庫」的台大醫院神經部主治醫師謝松蒼今天受訪時表示，很多疾病可以透過器官切片取得檢體，經過檢驗後找出病因與解方，但腦部每個部位都有其功能，一旦切片可能損害腦部，因此在患者過世後進行大愛捐贈，是取得腦組織唯一的方法。

即便有患者願意捐腦、家屬也願意執行捐贈者遺願，取得腦組織仍有重重難關必須克服，謝松蒼說，當人死亡、血液停止流動後，腦組織就會開始崩壞，必須趕在死亡後6小時內解剖，才有機會取得可用的腦組織。

他表示，除了要和時間賽跑，也必須有團隊24小時待命，以防三更半夜有患者死亡時，才能即時安排解剖，並且有完備的法律制度、儲存設施等，一切都需要投入大量人力、物力與財力。

很多人可能好奇，取得腦組織為何這麼重要，用動物的不行嗎？謝松蒼說，同樣是人，東方人和西方人因生活環境、基因、生活習慣不同，腦部結構就可能出現很大的不同，更遑論人與動物的腦組織。

他說，過去很多神經疾病藥物雖在動物細胞中看似有效，但往往在人體試驗時就失敗，也是神經疾病藥物研發進度緩慢的主因，若能以人腦組織、又是台灣人的腦組織做試驗，可望更精準找出有效的藥物，進入人體臨床試驗成功率也將大大提升。

謝松蒼指出，目前成立腦庫的國家多是先進國家，例如美國的腦庫就有長達50年歷史，儲存超過數十萬至數百萬筆的腦組織資料。歷經多年努力，台灣的腦庫也將於今年底正式建置完成，未來主要希望蒐集帕金森氏症、漸凍人、小腦萎縮症等神經罕見疾病或神經退化性疾病患者的腦組織。

謝松蒼解釋，有別器捐是捐贈器官來幫助治療患者的疾病、延續生命，捐贈大體老師是協助醫學生教育，捐贈腦組織則是促進腦部疾病研究，找出更多診斷方式或藥物。

腦庫的永續經營，除了仰賴政府機構長期且穩定的經費補助，也需要社會各界的支持，「台灣腦庫協會」今天正式成立，盼推動捐腦理念、促進腦科學研究。

前副總統、中研院院士陳建仁表示，目前神經疾病或許沒有很有效的治療方式，但卻有患者願意捐獻出腦組織供醫學界研究，有機會藉此找出更多更好的診斷工具和藥物，發展出更多對病人有幫助的醫療技術。

台灣大學副校長、感染科醫師張上淳舉例，就像同樣罹患帕金森氏症的患者，為什麼有些人會癡呆、有些人卻不會，究竟和哪些基因、腦部構造或組成有關，是全球學者爭相研究的課題。

張上淳說，未來有了本土的腦部病理組織庫，有助促進更多神經疾病研究和分析，探究神經罕見疾病、神經退化性疾病成因，腦庫的成立也是先進國家的象徵。

患者 器官 罕見疾病

延伸閱讀

高端疫苗累計4例死亡個案 指揮中心要查是否同批號

Delta病毒擴散強 年輕人染疫若重症菜瓜布肺跟一輩子

九把刀岳母打AZ猝逝 專家：待解剖釐清死因

美CDC稱視Delta為新病毒 張上淳：圍堵邊境很重要

相關新聞

蘇花安路線有譜？公總10月定案 還要設台9線首個服務區

蘇花公路東澳路段3月發生遊覽車撞山壁釀六死嚴重車禍，時任交通部長林佳龍允諾加速辦理現正綜合規畫中的台九線「蘇花公路安全提...

視障者的童年 跟母親到市場的美好回憶

先天全盲視障者，假如從小有機會跟家人外出，接觸各種事物，能聽見各種聲音，聞到各種味道，都是非常好的生活經驗。

和老闆搭同班電梯、婚禮遇見不熟親戚…用一頁得體不冒犯的「話題清單」打破冷場

我的工作有超多機會碰到既有趣又有影響力的人，偶爾也包括名人。我曾經訪問過貝蒂．懷特（Betty White），當時我興奮到不行，因為我是影集《黃金女郎》（Golden Girls）的粉絲。沒想到居然有機會跟她聊天，甚至在新聞裡跟她短暫同框。那是美好的經驗，她超棒。

北市推愛心餐食 王欣儀批：疫情期間使用數不增反減

新冠疫情期間，許多民眾無法工作，生活頓失困境、衣食無著，但台北市議員王欣儀發現，疫情期間，北市愛心餐食補給站的使用數不增...

暑假尾聲親子出遊增！台南虎頭埤風景區遊客達疫前8成

台南市虎頭埤風景區今天至中午12點入園人數達558人，預估下午4點會破千人，在疫情之前周六遊客都在1500人左右，有恢復...

最後暑假周末！十分瀑布、猴硐停車場已達容量管制線

今天是暑假最後一個周末假日，新北市景點人潮儀表板統計，目前猴硐煤礦園區停車場、十分瀑布公園及平溪停三停車場都已達到第一階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。