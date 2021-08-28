台灣腦庫最快年底成立 促找出罕病、失智症解藥

隨醫學進步，許多疾病紛紛有藥物問世，但失智症、漸凍症等神經疾病卻遲遲不見有效藥物，人體腦組織取得不易是關鍵之一。歷經多年，台灣今年底將建置「腦庫」，盼促進藥物研發。

多年推動成立「腦庫」的台大醫院神經部主治醫師謝松蒼今天受訪時表示，很多疾病可以透過器官切片取得檢體，經過檢驗後找出病因與解方，但腦部每個部位都有其功能，一旦切片可能損害腦部，因此在患者過世後進行大愛捐贈，是取得腦組織唯一的方法。

即便有患者願意捐腦、家屬也願意執行捐贈者遺願，取得腦組織仍有重重難關必須克服，謝松蒼說，當人死亡、血液停止流動後，腦組織就會開始崩壞，必須趕在死亡後6小時內解剖，才有機會取得可用的腦組織。

他表示，除了要和時間賽跑，也必須有團隊24小時待命，以防三更半夜有患者死亡時，才能即時安排解剖，並且有完備的法律制度、儲存設施等，一切都需要投入大量人力、物力與財力。

很多人可能好奇，取得腦組織為何這麼重要，用動物的不行嗎？謝松蒼說，同樣是人，東方人和西方人因生活環境、基因、生活習慣不同，腦部結構就可能出現很大的不同，更遑論人與動物的腦組織。

他說，過去很多神經疾病藥物雖在動物細胞中看似有效，但往往在人體試驗時就失敗，也是神經疾病藥物研發進度緩慢的主因，若能以人腦組織、又是台灣人的腦組織做試驗，可望更精準找出有效的藥物，進入人體臨床試驗成功率也將大大提升。

謝松蒼指出，目前成立腦庫的國家多是先進國家，例如美國的腦庫就有長達50年歷史，儲存超過數十萬至數百萬筆的腦組織資料。歷經多年努力，台灣的腦庫也將於今年底正式建置完成，未來主要希望蒐集帕金森氏症、漸凍人、小腦萎縮症等神經罕見疾病或神經退化性疾病患者的腦組織。

謝松蒼解釋，有別器捐是捐贈器官來幫助治療患者的疾病、延續生命，捐贈大體老師是協助醫學生教育，捐贈腦組織則是促進腦部疾病研究，找出更多診斷方式或藥物。

腦庫的永續經營，除了仰賴政府機構長期且穩定的經費補助，也需要社會各界的支持，「台灣腦庫協會」今天正式成立，盼推動捐腦理念、促進腦科學研究。

前副總統、中研院院士陳建仁表示，目前神經疾病或許沒有很有效的治療方式，但卻有患者願意捐獻出腦組織供醫學界研究，有機會藉此找出更多更好的診斷工具和藥物，發展出更多對病人有幫助的醫療技術。

台灣大學副校長、感染科醫師張上淳舉例，就像同樣罹患帕金森氏症的患者，為什麼有些人會癡呆、有些人卻不會，究竟和哪些基因、腦部構造或組成有關，是全球學者爭相研究的課題。

張上淳說，未來有了本土的腦部病理組織庫，有助促進更多神經疾病研究和分析，探究神經罕見疾病、神經退化性疾病成因，腦庫的成立也是先進國家的象徵。