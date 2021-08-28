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蘇花安路線有譜？公總10月定案 還要設台9線首個服務區

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
蘇花安初步設計與蘇花改計畫雷同，預定以單線雙向高架、隧道為主，時速訂為70公里。本報資料照片
蘇花安初步設計與蘇花改計畫雷同，預定以單線雙向高架、隧道為主，時速訂為70公里。本報資料照片

蘇花公路東澳路段3月發生遊覽車撞山壁釀六死嚴重車禍，時任交通部長林佳龍允諾加速辦理現正綜合規畫中的台九線「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）。近日傳出路線選線有譜，和仁到崇德段傾向採用長隧道，同時規畫設置崇德服務區，這也是台九線蘇花路首個省道服務區。對此，公路總局表示，路線最快10月才會定案，但確實有打算設服務區。

「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」（蘇花改計畫）於去年1月全線通車後，除了確保蘇花公路路廊之安全性外，另為能全天候皆能服務用路人，減少極端氣候下預警性封路機率，並進一步優化路廊，公總於前年起動辦理蘇花安，改善台9線東澳至南澳路段、和平至和中路段、和仁至崇德路段，行政院前年12月20日核定可行性報告。

對於傳出和仁至崇德路段路線有譜，傾向長隧道方案，公路總局局長許鉦漳強調還未定案，目前還是在做綜合規畫階段，路線都還在討論中，最快10月對路線會有決定，年底提出期末報告，環評大概估計兩年，目標2023年施工、2030年完工。

許鉦漳說，原來可行性研究有提到，如果該路段用兩個短隧道，部分路段要用既有台九線，可能會有落石問題，可行性研究就有說要不要考慮長隧道，但經費會有差，所以也正在評估長隧道可能性。

許鉦漳說，基本上蓋隧道對環境影響小，但短隧道的話，因為既有台九線可能有高架橋、或是拓寬問題，對環境有影響，長隧道相對影響比較小，不過水資源方面可能還是會對當地地下水造成波及，還算是輕微。

至於將建置省道服務區一事，許鉦漳證實有考慮建置，原來沒考慮，但現在考量偏遠地區，聚落、商店比較少，少有休息站，蘇澳到崇德路線又長，蘇澳到花蓮距離比較遠高達90公里，預計會設置服務區。

地點部分，許鉦漳說，因為國5已經有服務區，可能會向偏花蓮地區，找比較大腹地，其中崇德、和仁、南澳腹地都滿大的，還未定案。

蘇花公路 南澳 蘇澳

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