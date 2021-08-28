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西拉雅吃冰節登場 黃偉哲：來玉井吃冰加碼抽5部腳踏車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，台南市長黃偉哲（左6）與西拉雅國家風管處長許主龍（右7）共同為活動揭開序幕。圖／市府提供
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，台南市長黃偉哲（左6）與西拉雅國家風管處長許主龍（右7）共同為活動揭開序幕。圖／市府提供

夏天就是要吃芒果冰，今年受到疫情影響，玉井芒果節取消，但民眾還是很期待！西拉雅國家風景區管理處舉辦的「夏日秋瘋-西拉雅吃冰節」今天在台南玉井熱鬧登場，處長許主龍與台南市長黃偉哲共同為活動揭開序幕，50組闖關名額一開放報名就秒殺，市長黃偉哲歡迎大家來玉井品嘗芒果冰、玩闖關，還能把限量芒果乾禮盒帶回家，他更現場加碼5台腳踏車給活動抽獎，希望暑假的尾聲全家大小都玩得盡興。

吃冰節採預約報名，提供每組300元消費券，共有50組每組2人，在玉井老街進行食字路口闖關，享受芒果冰並完成九宮格兩條連線後，便可獲得精美的芒果乾禮盒。西拉雅國家風景區管理處在粉絲頁一開放報名不到20分鐘就秒殺，報到率百分百，許多親子一起參加，疫情悶太久，把握暑假尾聲一起出門遊玩。 今天活動遵守防疫二級警戒室外300人上限，且參加者都要遵守店家的防疫規範。

西拉雅國家風景區管理處表示，近期臉書粉絲專頁推出一系列的網路活動，9月2日前到本次吃冰節活動貼文留言抽芒果乾禮盒外，9月13日至10月3日到玉井地區吃冰拍照上傳到指定貼文，就有機會抽中住宿券、芒果乾等精美好禮。

黃偉哲表示，天氣熱就是要吃冰，感謝西拉雅國家風景區管理處能舉辦這麼好的活動，把許多山區的活動串聯在一起，到玉井吃冰後再去左鎮看化石館，再去山上花園水道博物館逛逛，晚上到江南渡假村住一晚，明天再繼續玩，這樣的行程就蠻不錯的，好的活動市府一定盡全力來協助！

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，隨著國內疫情慢慢趨向穩定，希望藉由此次活動讓民眾體驗玉井芒果冰的美好滋味，也為地方促進觀光，拉抬商家人氣與打造知名度，以帶來疫情逐步解封後的人潮，並宣傳最好吃的芒果冰就在台南玉井！歡迎大家在炎熱的夏秋季來西拉雅吃冰消暑，一同享受芒果冰的酸甜美味。

玉井區長陳新徹表示，芒果產季雖已接近尾聲，但芒果市場仍有不少採買的遊客，也有把握暑假尾聲親子同遊玉井老街吃冰採買伴手禮，目前疫情還是二級警戒，只是放寬室內人數80人及室外100人，開放內用同住家人可以不用隔板 ，但多數冰店因受限場地仍維持外帶， 有內用的店家也都有落實防疫，消費者和業者都安心。

「夏日秋瘋西拉雅-2021夏秋季系列活動」後續將在9月10日及10月3日舉辦「關子嶺火王爺祭典」和「二寮曙光音樂會」，活動資訊請上西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁。

西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，民眾報名踴躍，迫不及待抓住夏天的尾巴。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，民眾報名踴躍，迫不及待抓住夏天的尾巴。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，民眾報名踴躍，不少人是親子一起參加，迫不及待抓住夏天的尾巴。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，民眾報名踴躍，不少人是親子一起參加，迫不及待抓住夏天的尾巴。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，台南市長黃偉哲（左）與西拉雅國家風管處長許主龍（右）共同為活動揭開序幕。圖／市府提供拉
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場，台南市長黃偉哲（左）與西拉雅國家風管處長許主龍（右）共同為活動揭開序幕。圖／市府提供拉

芒果 國家風景區 疫情

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