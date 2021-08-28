近期還有颱風嗎？ 專家：9月上旬高壓勢力較為減弱東退

台灣已經轉為典型的夏季天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，各地上午晴朗穩定，午後在山區仍有些局部性的雷雨，降雨集中在山區，平地一整天的天氣都相當好，陽光普照，在這種情況下溫度跟著明顯偏高，許多地方的高溫都來到33-34度以上，雖然還沒有發生極端高溫的情況，但是走在戶外可以明顯感受到夏天的炎熱。

他說，這種平地晴朗穩定，僅山區午後有局部雷雨，高溫炎熱紫外線強的天氣型態，預期在今明兩天周末假期都會持續，西半部大部分沿海區域的風浪較弱，但是東北部、北部沿海以及台東、恆春半島沿海的風浪仍然較大。

吳聖宇說，依照目前的預報資料來看，短時間內太平洋高壓勢力仍強，因此預期下周仍將會延續這種較為穩定的夏季型天氣型態，不過到了9月2日起，因為太平洋高壓可能會稍微減弱，各地發生午後雷雨的機會提高，發生的區域也將不僅山區。

平地部分，尤其是西半部平地出現午後雷雨的可能性將會增加許多，雖然看起來沒有明顯的天氣系統影響，但天氣情況還是會因為高壓的減弱而有些變化出現。溫度方面則是持續炎熱，各地高溫在未來這幾天都有機會來到33-35度，部分區域可達36度以上。

吳聖宇表示，熱帶洋面上目前也相當平靜，高壓勢力較強，大範圍的東風環境缺乏西南季風配合，不利於季風低壓槽或是熱帶擾動發展，因此短時間內較難出現新的熱帶低壓或是颱風系統。

他說，可能也是要等到9月上旬，高壓勢力較為減弱東退之後，再來觀察南邊的洋面上是否有機會建立新的季風低壓槽、並且讓熱帶擾動得以發展，在此之前，基本上都不必擔心會有颱風影響台灣的機會。