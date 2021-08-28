好熱！ 高溫上看37度 吳德榮：一周內無颱風跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓增強西伸，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫約在36、37度左右，戶外活動，多喝水、小心中暑。今天北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部22至37度。

午後對流受到沉降作用的壓制，今、明兩天竹苗以南山區有小範圍零星短暫陣雨的機率，下周一至周三竹苗以南山區及少部分鄰近平地有局部短暫陣雨的機率，影響皆不大。

下周四、周五太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強、範圍擴大。

吳德榮說，中央氣象局發布9、10月颱風展望，以統計資料而言，西北太平洋平均約有9個生成，其中侵台數平均為1.2個。由於已超出模式模擬的能力，故以統計資料供大家參考，統計資料與實際狀况難免會有差距，但重點在於提醒仍在颱風季，應持續注意相關訊息。

吳德榮說，最新各國模式模擬皆顯示，一周內西北太平洋尚無熱帶擾動發展成颱風的跡象。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。