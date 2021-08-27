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照顧台中鄉親 長庚與合盟76年老牌仁愛醫院永續經營

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟，今天上午於大里仁愛醫院舉行啟動儀式。圖／長庚醫院提供
仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟，今天上午於大里仁愛醫院舉行啟動儀式。圖／長庚醫院提供

在地經營76年的台中仁愛醫院，面臨醫療院所人才延攬、醫療技術提升等瓶頸，基於永續經營，主動邀請長庚醫療財團法人協助，今宣布兩大體系「合盟」經營仁愛體系下的兩家醫院以及護理之家、居家護理所。

長庚醫院主委程文俊表示，仁愛體系取之社會用之社會的精神令人感佩，雙方理念相同，基於仁愛體系希望永續經營的概念下，長庚願意協助，投注資金、人才、技術與管理制度，讓仁愛醫院繼續為中台灣民眾服務。

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟，今天上午於大里仁愛醫院舉行啟動儀式，衛福部次長石崇良、健保署長李伯璋、台中市衛生局副局長邱惠慈，台灣醫院協會理事長翁文能、台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬等人皆到場祝賀。

延續「仁愛醫院」的字樣，合盟後由仁愛醫療財團法人董事長廖仁、長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊等人攜手揭開新的LOGO，象徵展開新的里程碑。

程文俊表示，雙方的合作是因緣際會，仁愛醫院面臨醫療競爭等壓力，董事長廖仁希望由醫學中心等級的醫院協助幫忙，主動找上長庚醫院，在地經營76年的仁愛醫院，在地風評佳也長年提供醫療服務給中部地區的民眾。他也強調，仁愛醫療財團法人及所有附屬機構名稱都不會改變，實踐仁愛及長庚兩家醫療財團法人永續經營共同促進社會公益的目的。

程文俊表示，雙方合盟後，長庚會協助評估仁愛醫院各科所需資源，包含人力、儀器採購等，給予最大的協助，原先的人事不會因為合盟而有所調整，長庚會派出一位人選擔任院長，與原先的院長共同擔任院長職務  ，各科人才協力，則由林口長庚、嘉義長庚、高雄長庚調派協助。程文俊表示，此次合盟是國內第一次嘗試，目標是提升醫療服務及品質，得到在地鄉親信任。

長庚 衛生局

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