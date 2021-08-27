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不關了！福容台北一館決定續租 9月「住房買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福容台北一館不關了！客人的慰留與不捨，讓福容決定再續租5年。圖／福容大飯店提供
福容台北一館不關了！客人的慰留與不捨，讓福容決定再續租5年。圖／福容大飯店提供

日前決定於9/1停業的福容大飯店台北一館，決定與台糖續約。福容表示，封館消息一出，接到許多客人來電表達不捨，加上政府紓困措施及振興方案，福容大飯店幾經評估後，決定與台糖公司續約5年，並推出「住一晚送一晚」感恩回饋專案，感謝長期支持的顧客。

以下是福容大飯店台北一館的聲明內容：

受到新冠肺炎疫情影響及大環境惡化的衝擊，福容台北一館在與台糖租約即將到期前，宣布不再續約。沒想到，停業消息一發布，接到了非常多老客人的電話，強烈表達不捨與慰留，福容大飯店廚藝總監阿基師更是多次聽到客人當面表示可惜，並且希望他幫忙向高層反映客人心聲。

我們最常聽到的內容是：「以前假日習慣去逛建國花市，逛完就直接去隔壁福容吃飯，以後逛完花市，叫我們去哪吃飯呢?」；也有鄰居直接跑來說：「你們這裡就像自己家『灶咖』，家庭聚餐和朋友來玩，我們都很喜歡去，菜色跟服務都好，你們不營業，我們很不方便耶!」；還有簽約的公司擔心商務宴客和出差，一通又一通不捨和慰留的電話，一句又一句懇切的加油和鼓勵，讓我們重新思考，這15年的情誼，該怎麼延續？於是啟動評估續約的可能性。

還好8月以來台灣疫情控制得宜，不但警戒降至二級，餐廳開放內用，政府也推出紓困及振興經濟方案，加上台糖配合紓困減收兩成租金，降低了福容台北一館營運壓力。幾經考量及評估，決定與台糖公司重啟續約5年為期。而原訂規劃在捷運圓山站西側，花博對面興建的飯店，也預計5年內完工，屆時即可順利銜接。

15年來，福容大飯店台北一館陪伴了許多人度過生命中重要節日，留下深刻且美好的印象，點點滴滴的累積無法忘懷。為了感謝15年來一路支持的老客戶們，我們誠心推出限量「感恩回饋買一送一住房專案」。

自9月1日起至9月30日，雙人入住5,000元享免費升等豪華客房，再送全台福容皆可使用的住宿憑證，另加碼贈500元餐飲抵用券、500元spa芳療抵用券及享福卡會員點數500點，享福卡會員另享額外折扣，贈送之住宿憑證及餐飲、SPA抵用券均能延長使用至12月30日，希望顧客能感受到我們滿滿的誠意與感謝。

未來，福容大飯店仍將秉持「福心笑容 台灣人情」理念，提供美味的餐點與高品質的服務。我們誠摯歡迎所有好朋友，再度光臨！

福容台北一館福粵樓提供精緻港點及中式料理，是許多老鄰居聚餐的好所在。圖／福容大飯店提供
福容台北一館福粵樓提供精緻港點及中式料理，是許多老鄰居聚餐的好所在。圖／福容大飯店提供
福容台北一館決定續租。圖／福容大飯店提供
福容台北一館決定續租。圖／福容大飯店提供
福容台北一館以買一送一回饋消費者。圖／福容大飯店提供
福容台北一館以買一送一回饋消費者。圖／福容大飯店提供

疫情 新冠肺炎 台灣人

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