集集支線隧道裂縫修復無期 觀光衝擊待評估
集集支線隧道因土石擠壓，昨天發現裂縫擴大後，台鐵邀集大地工程專家會勘，認為短期內無法通車，除設法加固搶修外，昨也開會研商治標的工期，台鐵局指出，整條集集支線治本方案，已併入未來前瞻經費鐵道設施全面升級計畫，屆時該路段鐵道將停駛2年，以利工程進行，粗估整治經費10億元。
台鐵表示，集集支線隧道上方邊坡土石有持續坍滑現象，且堆積在隧道上方，隧道結構持續擠壓變形，造成隧道淨空不足，本月20日雖搶修通車，但這次隧道再出現破損裂縫狀況，短期無法立即修復，列車只能行駛到集集站，水里、車埕站皆停駛，施工期間會評估以遊覽車接駁各站旅客，或協調既有客運業者接駁。
車埕站附近業者指出，暑假結束下周即將開學，且在二級微解封的狀況下，遊客自駕前來車埕的遊客占大多數，據統計，搭火車至車埕的遊客約1成多，台鐵局有安排接駁巴士，對地方觀光產業影響還再觀察中，畢竟自疫情以來，搭火車的遊客就很明顯減少。
集集鎮長陳紀衡表示，雖然集集至二水間鐵路照常行駛，但集集支線最多遊客搭乘的路線，就是集集到車埕的來回路段，此路段短期無法復駛，勢必影響遊客旅遊體驗及出遊意願。
目前隧首搶修工程除移除隧道覆土進行減壓，後續也會進行隧道加固，整理上方土坡避免再次崩坍。大地工程專家考量隧道結構與裂縫情況，不得已宣布短期內要復原通車仍有難度，而規畫中的集集支線鐵道前瞻計畫，預計最快明年中開始施工，工期為2年；屆時集集支線從龍泉站至終點站車埕都會停駛，但1年後龍泉段可先期完工，列車就能行駛到集集站。
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