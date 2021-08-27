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六堆客庄人文影像特展 張張都是珍貴生活記憶

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
六堆客庄人文影像特展─行過大合照。圖／客發中心提供
六堆客庄人文影像特展─行過大合照。圖／客發中心提供

今年適逢六堆300年，客委會客發中心今天起在六堆園區推出「行過－六堆客庄人文影像特展」，用不同世代的攝影家及外國人的視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅；今天開展儀式還特別設計讓與會者化身攝影家，鼓勵大家一起持續用心記錄六堆客庄的歷史文化。

客委會副主委鍾孔炤說，此次展示期望透過攝影家忠實的鏡頭紀錄，喚起大家的記憶，帶更多人認識六堆客庄的特色，凝聚在地文化認同。這次特展以「行過」(hangˇ go)為主軸，運用珍貴影像紀錄，突顯六堆常民生活，也讓六堆在地居民的照片及長期關注六堆客家的影像紀錄工作者的作品能夠被看到，規畫「從空中看六堆」、「六堆客庄正月至十二月歲時民俗」、「從搖籃到搖籃」、「若姐仔蓋靚」、「庄頭庄尾」、「田頭地尾」及「外國人眼中的六堆」等7大主題，展現六堆客庄常民生活特色。

他說，展覽集結李秀雲、劉安明、邱才彥、曾先郎、彭啟原、齊柏林、劉森松、溫興春、游永福、黃山高、張二文、月光山雜誌社與美濃愛鄉協進會等影像紀錄工作者、在地文史工作者與社團拍攝的老照片，和外國學者孔邁隆、渡邊欣雄、巴博德在六堆客庄的田野調查影像與紀錄；展示現場也展出剛辭世的「台灣電影教父」李行導演1980年所拍攝、改編客籍作家鍾理和《原鄉人》的電影劇照與劇本，感謝李行導演8月9日同意授權，讓大家一睹珍貴的手稿與六堆客庄特色。

客委會客發中心主任何金樑說，展覽中可看到攝影大師李秀雲、劉安明行遍六堆客庄，用影像留下完整的常民生活樣貌與客家典儀習俗，李秀雲記錄「敬外祖」、二月初二伯公生之後「掛紙」的習俗、劉安明記錄「大路關石獅公信仰」等，都是六堆地區珍貴的文化資產、擅長「寫實攝影」的劉安明捕捉了生動的伙房生活、菸葉與客庄婦女之美；文史工作者邱才彥擅長刻畫百工職人辛勤工作姿態；。

他說，2009年客委會委託齊柏林導演拍攝的從空中看六堆，以最快而強烈印象展現六堆聚落、地理、風土之美；月光山雜誌完整記錄下美濃意象；美濃愛鄉協進會透過「黃蝶祭」儀式傳達在地對生態的關懷；而在國外學者方面，1960年代來到高雄美濃客庄做田野調查的美國人類學者孔邁隆，也特別越洋再提供當時在美濃龍肚所拍攝紀錄的扶鸞儀式及建造爐灶的老照片。

客發中心表示，「六堆客庄人文影像特展」外，9月17日在六堆各堆將推出「人在六堆」戶外藝術創作展，由陳昌仁老師以當代藝術策展手法結合在地文化地景、老照片與裝置藝術的方式，展現六堆客家厚實的文化底蘊，希望讓更多人認識六堆，愛上六堆。同時「六堆客庄老照片徵集」活動已開始，歡迎民眾踴躍提供老照片，相關資訊可至六堆客家文化園區粉絲團查詢。

客委會客發中心今天起在六堆園區推出「行過－六堆客庄人文影像特展」，用不同世代的攝影家及外國人的視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅。圖／客發中心提供
客委會客發中心今天起在六堆園區推出「行過－六堆客庄人文影像特展」，用不同世代的攝影家及外國人的視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅。圖／客發中心提供
客委會客發中心今天起在六堆園區推出「行過－六堆客庄人文影像特展」，用不同世代的攝影家及外國人的視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅。圖／客發中心提供
客委會客發中心今天起在六堆園區推出「行過－六堆客庄人文影像特展」，用不同世代的攝影家及外國人的視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，帶領民眾來趟六堆客庄時光之旅。圖／客發中心提供
六堆影中人於展場前合影，左起美濃龍肚國小張二文校長、劉森松攝影家、邱才彥導演、客傳會陳邦畛董事長、彭啟原導演、客發中心主任何金樑。圖／客發中心提供
六堆影中人於展場前合影，左起美濃龍肚國小張二文校長、劉森松攝影家、邱才彥導演、客傳會陳邦畛董事長、彭啟原導演、客發中心主任何金樑。圖／客發中心提供

文史工作者

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