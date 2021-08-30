抗癌幸福提案 專家、學姊線上分享 抗癌路不孤單
抗癌路充滿未知，就像修習新學程。台灣癌症基金會與雀巢健康科學連續三年舉辦「癌症免疫營養論壇」，今年因應疫情改推「抗癌幸福提案線上學院」，邀醫療專家與抗癌學姊線上開講，為癌友及家屬打氣並分享新知，抗癌路不再孤單！
＊專家的話/身體補充營養 心理減少壓力
歐陽賦醫師：3效免疫營養素 打底保護力
高雄醫學大學附設中和醫院乳房外科歐陽賦主任指出，白血球指數是癌症療程的重要指標，長期化療會造成指數降低，嚴重還可能導致療程延後。
歐陽賦表示，針對癌友白血球指數不足，一般會採用健保給付的白血球生長激素(俗稱小白針)，短時間讓指數達標，但小白針副作用不少，因此補充足夠營養也成為身體打底保護力另一選擇。過去認為，癌友要補充高蛋白、高熱量，新興的免疫營養觀念則更重視3效免疫營養素，以魚油+精胺酸+核苷酸減輕正常細胞發炎受損，強化免疫系統。
台大癌醫中心分院臨床心理師商沛宇指出，癌友或親友要保持「安、靜、能、繫、望」五字訣，別讓關心變壓力，就是彼此最好的相處方式。
＊學姊的話/心理、財務層面都要注意
「在確診後，我發現許多事情都離不開錢。」乳癌病友社團花漾女孩gogogo創辦人潘怡伶說，她新婚三個月被宣判罹癌，開始盤點手邊保險，她建議為不可預期的未來做好準備，不讓醫療費不足成為遺憾。
謝采倪(Ani)活躍於社群媒體，26歲罹患淋巴癌，不但創作抗癌歌曲、經營粉絲團，還成立病友社團「我們都有病」分享癌症資訊。「面對癌症，不需要急著樂觀，但遇到問題時就要找到辦法，解決問題才能讓自己打從心中勇敢！」
抗癌也幸福 註冊線上學員可抽咖啡機、健身環套組
「抗癌幸福提案線上學院」即日起至2021年11月19日止，註冊成為線上學員，即可觀看國內權威講師和畢業學長姊分享課程，完成學程還有機會獲得Nespresso咖啡機或是Switch+健身環套組！
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