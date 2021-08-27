五倍券將上路 宜蘭攤商嘆「看得到、拿不到」

疫情衝擊國內各行各業，行政院推五倍券刺激消費、振興市場經濟，其中多了千元面額的設計。只是5000元還沒，宜蘭縣東門夜市、羅東夜市的攤商先搖頭，不認為該政策有利於拉抬銅板經濟的夜市生意，直呼「看得到、拿不到，效用根本不大。」

行政院昨日公布五倍券面額，延續去年三倍券的200元、500元，這次新增1000元面額，但卻無百元鈔。東門觀光夜市商圈發展協會理事長王紳佑認為，庶民經濟就是銅板經濟，上次三倍券因應200元面額推優惠，業績效果不理想。

王紳佑提到，連鎖超商、量販店的折扣比夜市好，「夜市攤商怎麼跟財團拚，拚不過啦！」疫情之下，攤商已經沒錢可賺，為促銷要賠錢做，真的難為。他感嘆地說，這次五倍券多了千元大面額，落到夜市消費的難度又更高。

對於大面額在夜市流通，王紳佑表示，「五倍券在夜市是行不通，效用根本不大」，攤商根本是「看得到、拿不到」，希望中央相關單位能替夜市攤商多著想。羅東觀光夜市發展協會理事長楊政賢說，雖然五倍券有助於帶動夜市商機，小張面額的還是比較方便。