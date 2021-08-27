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美翻了！桃園新景觀橋梁預計10月完成驗收

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供

桃園市水務局因應大園區居民往訪老街溪東、西岸住宅區和商圈需求，斥資2200多萬元打造景觀橋梁的「航心橋」。全長54公尺的鋼構橋樑今天竣工，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，頗受地方民眾好評，不過尚未完成驗收，預計10月才會完成。

水務局指出，老街溪的東岸是大園區商業主要活動範圍，西岸則是醫院和住宅區，2側民眾如要往返，以往只能從上游的心園橋或下游的中正橋橋繞行。然而，心園橋和中正橋往來車輛多，對行人安全十分不利，經地方居民反映和市議員建議，評估認為有新建橋梁必要，才設計了專供行人使用的航心橋。

水務局表示，航心橋將大幅縮短老街溪2側民眾往返時間，與以往靠心園橋往返的時間相比，大概可以省下15分鐘的步行時間。另外，航心橋全長54公尺，採鋼骨結構建制，外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有絢麗的LED燈造景，加上大園地區有飛機起降，非常適合網美打卡拍照。

不過，水務局也提醒航心橋目前只是完工，還未完成驗收，依期程計算，預計10月完成並開放民眾使用。

桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供
桃園市水務局斥資2千多萬元打造航心橋，橋面外觀以淡藍色與藍天呼應，夜晚也有色彩絢麗的LED燈營造浪漫氣氛，預計10月完成驗收。圖／水務局提供

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