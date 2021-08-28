和老闆搭同班電梯、婚禮遇見不熟親戚…用一頁得體不冒犯的「話題清單」打破冷場

摘要 1.諸如晚餐聚會、準媽媽／新娘派對、喪禮等「不太熟」的場合，需要寒暄時為免說錯話或者不知道該說什麼的窘境，可以先準備好話題清單。 2.遇見名人，避免無禮的沉默或是說出尷尬的蠢話，也可以透過3個問題開啟話題。

我的工作有超多機會碰到既有趣又有影響力的人，偶爾也包括名人。我曾經訪問過貝蒂．懷特（Betty White），當時我興奮到不行，因為我是影集《黃金女郎》（Golden Girls）的粉絲。沒想到居然有機會跟她聊天，甚至在新聞裡跟她短暫同框。那是美好的經驗，她超棒。

但我不是每次碰到名人都這麼冷靜。我從小到大一直是歐普拉的超級粉絲，但是當我在電梯裡碰到電視名人、歐普拉的好友蓋兒．金恩（Gayle King）時，我整個人驚呆。我不想突兀地對她說：「我也超愛歐普拉！」所以最後我什麼都沒說。

真的很尷尬。

你對名人的事業甚至私人生活都有所了解，但是對他們來說，你完全是陌生人。陌生人跑來關心你離婚的事，或是給你事業上的建議，誰都會覺得很奇怪吧。我想名人應該也是這麼覺得。既然如此，你應該說些什麼才對呢？為了不再無禮地保持沉默或是說出尷尬的蠢話，我列出一張與名人閒聊的話題清單：

1.「我很喜歡你的『X X作品』！」許多名人在成名的領域之外，還有自己私心喜愛的活動。若這些付出獲得讚美，我相信他們會很高興。

2.「我做『X X件事』就是受了你的啟發。」名人大多是藝術家，也希望自己的作品能夠發揮影響力。作品受到喜愛這種話，他們早就習以為常。雖然讚美的話永遠聽不膩，但是知道自己能對別人產生正面影響，應該會更有成就感。

3.「項鍊好酷！哪裡買的？」碰到自己不太認識的名人時，很適合丟出這句話。選擇對方身上最亮眼的單品來提問，說不定背後有一段感人的故事，或是帶出一段有趣的對話。

無論你決定說些什麼，記得保持呼吸、不要驚慌，把這次邂逅變成可以炫耀一輩子的回憶。

能夠暢所欲言的清單

在社交場合手足無措，不知道該說什麼才好，這種情況大家都碰過。這種尷尬場面令人焦慮、壓力、心神不寧。跟人生中的許多事情一樣，你必須「先裝模作樣，再弄假成真」。這時你需要的是：清單。

下次不知道該說些什麼的場合，可試試用這幾句話和幾個問題打破冷場：

晚餐聚會

有些人可能視晚餐聚會如猛獸。被迫閒聊、陌生人裝熟、尷尬的沉默等等，都讓人坐立難安。其實無論是晚餐聚會或雞尾酒會，只要事先做好準備，你會玩得更開心。以下是幾個擺脫尷尬的好方法：

問對方開放性的問題，不要問是非題。 讚美對方。例如讚美對方的耳環，你們就能聊聊這對耳環是哪裡買的，然後愈聊愈多，變成有趣的意見交流。 討論時事。在稍微熟悉對方之前，我會避開政治和宗教，其他主題應該都能放心開玩笑。 聊聊美食。問對方喜歡哪些餐廳，或是造訪你家鄉的城市時去過哪些地方。食物通常是大家喜愛的聊天主題。

準媽媽派對

準媽媽和準新娘派對也可能是令人尷尬的場合。雖然賓客都認識女主角，但她們可能是女主角不同圈子的朋友，彼此毫無交集。只要提早想好破冰話題，就能找出彼此的共同點：

你跟準媽媽是怎麼認識的？ 你小時候最喜歡哪本書？ 聊聊旅遊計畫，旅行是打開話匣子的好主題。 聊聊跟婚禮或寶寶有關的電影。

電梯邂逅

我以前在電視公司上班時，每天至少會發生一次，搭電梯碰到其他樓層同事的尷尬場面。幸好我們公司的電梯裡，有24小時播放的新聞可以看，能稍微減輕電梯邂逅的窘迫。如果你搭乘的電梯裡沒有電視，可試試以下做法：

面帶笑容。有時候微微一笑就能破冰。 問對方要去那個樓層是什麼單位。 尊重個人空間。不是每個人都喜歡在電梯裡閒聊，有時候保持沉默也無所謂。

參加喪禮

面對親友逝去，我們很容易被負面的情緒淹沒。如果你跟往生者不算熟識，更不知道該對親友說些什麼。以下是我的幾個建議：

說說與往生者有關的美好回憶或小故事。 「請節哀，我會為你們祈禱。」 聊聊往生者的成就，例如對家庭、事業和社區的貢獻等等。 賓客離開後，主動幫忙清理場地，如果你跟喪家夠熟，也可以主動幫忙煮晚餐。

萬用問句

今天有什麼特別開心的事嗎？ 最近看了什麼電影？ 你喜歡看哪種類型的書？ 如果可以住在世界上的任何地方，你想住在哪兒？ 你會彈奏樂器，或是說其他語言嗎？

書籍簡介 高效人生的清單整理術：一張清單做完所有事，工作、生活、理財通通搞定 作者： 寶拉‧里佐（Paula Rizzo） 譯者： 駱香潔 出版社：商業周刊 出版日期：2021/07/01

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。