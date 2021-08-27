內用話題大家都在說，這類餐廳最多人想念

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台微解封至今「內用」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對內用一事的熱門關注焦點，以及網友關注的五大料理餐廳為何。

近日台灣疫情趨緩，在餐廳內用的管制鬆綁後，久違的內用也引起民眾熱烈關注，同時在社群平台上也出現了各種要去哪間餐廳內用的討論，究竟哪些是網友念念不忘的餐廳呢？

餐廳內用有條件開放，店內「防疫措施」引熱議

從熱議文字雲當中，可以看出當中央流行疫情指揮中心宣佈有條件鬆綁餐飲的管制措施時，網友對餐廳「內用有條件開放」的話題討論極盛。有部分網友表示，因想念餐廳用餐的氛圍，而對於能到餐廳裡「內用」一事感到期待，然而也有網友認為因延續了三個月的疫情，已經改變了大眾的用餐習慣，加上民眾心中的警戒也還未卸下，因此表示會繼續選擇「外帶」的形式。

內用話題熱門關注焦點。 Social Lab社群實驗室／製圖

另方面，在有條件開放內用的情況下，不少網友也關心起「店內防疫政策」，從文字雲中可看到，「梅花座」或「隔板」等字詞，看出網友也相當注意在店內用餐時的社交距離與用餐安全。其中，也不乏出現「火鍋」、「壽司」、「燒肉」、「吃到飽」等餐飲類型的字詞，皆為多數網友認為適合、也期待到店用餐的餐廳料理。

吃「壽司」內用最新鮮、「鼎泰豐」推單人防疫套餐

在久違的開放內用後，不少民眾期待去店裡用餐，普遍網友認為在店內，才能享用到新鮮、現做的料理，其中「日式餐廳」，如壽司店、拉麵店，都被認為是「在店內吃比較好吃」，有網友也表示「內用壽司，魚料新鮮多樣化，還可以自己挑」，但也有人認為在當前防疫階段，仍應避免如迴轉壽司等開放式的飲食習慣。

五大內用料理餐廳網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

另外，不少人也期待去「中港餐廳」，吃一頓「台式熱炒」、「港式小籠包」等料理，有一篇討論「目前最想去內用什麼」的貼文，底下就有網友留言「熱炒啊！」、「想去熱炒店喝啤酒」等。知名中式餐飲老店「鼎泰豐」，更推出「專人分菜」與「單人份料理」，希望讓民眾就算在有隔板的狀況下也能好好吃飯，也引發不少網路討論。

目前已有許多餐廳陸續開放內用，並建立一套符合完整防疫的規範，好久沒在外面吃飯的你，不妨做好防疫措施，到想念的餐廳用餐吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》