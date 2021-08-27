17歲美少女義賣畫作「眼睛」　希望幫助偏鄉兒童吃飽飯

面對疫情之下，有許多偏鄉的孩子正在捱餓，有位17歲的美少女劉程萱發現這個問題，因此希望義賣自己的畫作「眼睛」系列，捐贈給偏鄉的兒童，希望幫助他們度過難關。

目前就讀高三的劉程萱，才學畫不到3年，雖然還默默無名，但因為目前只會畫畫，看到許多偏鄉學童們，，原本靠學校的營業午餐填飽肚子，卻因為疫情學校停課，孩子們只能有一餐沒一餐，甚至天天泡麵度日。

因此她決定開畫展，用自己的畫筆出一份力量，「就算很渺小，能力也有限，還是會想盡一份心啊」，劉程萱得到了畫作老師伍紹煒的支持，原本遙不可及的畫展，在她目前就讀的「學學」實驗教育機構，老師和同學們鼓勵幫助下，終於完成了。

「眼睛是心靈的窗口」，劉程萱以此當人生首場畫展的主軸，靈感源自於爸爸（劉權曜），「眼睛看現實，爸爸很喜歡透過日常中的小事、小物，給我分享世界現實的點滴」，程萱就用自己的畫呈現出來。

畫展上所有的作品，義賣所得將全數捐給偏鄉兒童，「我不想用爸媽的錢，可以的話，我想用自己賺來的錢買好吃的給他們吃。」程萱希望與觀者搭起心靈的橋樑，她相信相遇就是緣分，給自己一個好念想，也給他人一個好念想，更期待用一件有意義的事，為青春刻下註記。 17歲劉程萱希望義賣畫作，幫助偏鄉兒童。圖／劉程萱提供 17歲劉程萱開畫展。圖／劉程萱提供

「初見二目-劉程萱個人畫展」，8月28～29日在台北市中山區松江路226巷6號。