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大學生車禍股動脈斷命危 嘉義長庚組跨醫療團隊搶命

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
大學生車禍斷裂股動脈命危，嘉義長庚搶救生命及右腿，上午院長楊仁宗、急診科蕭政廷副院長、心管外科黃耀廣醫師及麻醉科黃仲衡醫師，陪劉姓大學生說明治療情形，獻花祝福。圖／嘉義長庚提供
大學生車禍斷裂股動脈命危，嘉義長庚搶救生命及右腿，上午院長楊仁宗、急診科蕭政廷副院長、心管外科黃耀廣醫師及麻醉科黃仲衡醫師，陪劉姓大學生說明治療情形，獻花祝福。圖／嘉義長庚提供

嘉義21歲劉姓大學生7月初騎機車，遭右轉拖板車撞擊拖行，右側下肢體遭重擊，造成鼠蹊部大片撕裂傷及大量出血，緊急送嘉義長庚急救，診斷右側股動脈斷裂，會同心臟血管外科進行血管修補手術，歷經1個多月跨專科醫療團隊悉心照護，順利出院。

上午院長楊仁宗、急診科蕭政廷副院長、心管外科黃耀廣醫師及麻醉科黃仲衡醫師，陪同劉姓大學生說明治療情形，獻花祝福，劉姓大學生感謝長庚救命。

黃耀廣說，股動脈完全斷裂在創傷病人中不常見，但是發生會造成病人短時間大量出血，休克及死亡機會大增。股動脈斷裂大部分發生在槍傷、刀傷等暴力行為，車禍、鈍挫傷病人身上相當罕見。

病患到院嚴重休克，雙側瞳孔放大無光反射，情況危急，經蕭政廷及吳非凡醫師迅速診斷處置，照會黃耀廣醫師後，緊急手術，在病人幾乎無法量測血壓下，平順建立靜脈輸血、輸液管路，插上氣管內管保護氣道，使患者生命徵象迅速穩定，後續交接給麻醉科黃仲衡醫師，在病人持續出血下，繼續穩定病人生命徵象，才讓患者接受手術求生可能。

外科團隊高之晨醫師指出，病患術中發現右側鼠蹊傷口內，大片軟組織缺失，合併股動脈完全斷裂，很勉強方能在斷端控制止血。一般血管重建多採取人工血管重建，減少肢體缺血時間，但外傷患者傷口多半嚴重汙染，用人工血管常常須要面對之後的傷口感染、出血等併發症。

由於麻醉科穩定病人，替外科團隊爭取足夠時間進行較好的重建，最後擷取病人左側大腿自體靜脈作為血管橋接通路，將近端及遠端股動脈斷端以靜脈橋接，修復動脈血流，在最短時間，使病患右下肢恢復灌流，經悉心照顧及復健科幫忙，成功挽救性命，免除終生殘疾。

大學生車禍斷裂股動脈命危，嘉義長庚搶救生命及右腿，上午院長楊仁宗、急診科蕭政廷副院長、心管外科黃耀廣醫師及麻醉科黃仲衡醫師，陪劉姓大學生說明治療情形，獻花祝福。圖／嘉義長庚提供
大學生車禍斷裂股動脈命危，嘉義長庚搶救生命及右腿，上午院長楊仁宗、急診科蕭政廷副院長、心管外科黃耀廣醫師及麻醉科黃仲衡醫師，陪劉姓大學生說明治療情形，獻花祝福。圖／嘉義長庚提供

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