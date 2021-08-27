竹市風箏節下周登場人流管制 乖乖、口罩風箏飛上天
疫情趨緩，新竹市長林智堅今天宣布，2021新竹市國際風箏節將在9月4日、5日登場，以「微解風」為主題致謝防疫人員，除特別打造防疫新竹隊背心風箏，也特製放大15倍的「綠色乖乖巨型風箏」，盼疫情乖乖持續+0。
竹市府指出，新竹市國際風箏節安排5場次風箏演出，將有人流管控，並需要線上預約，活動會場採單一入口，進場須配合量體溫、消毒，民眾須全程戴口罩、禁止飲食，保持戶外1公尺社交距離。
林智堅說，2021新竹市國際風箏節能再次辦理，都得歸功於防疫人員，更感謝由志工、警察、醫護人員組成防疫新竹隊。為了向防疫人員致敬，今年風箏節特別將防疫新竹隊背心化身風箏，與警察、防疫英雄等造型風箏一起飛上空。團隊也特別把竹科「鎮機之寶」綠色乖乖變身風箏，還有吉他風箏、書包風箏、火車地景風箏，迎接微解封。
2021新竹市國際風箏節因應防疫有人流管制，為了讓更多人參與將首度直播，找來專業團隊，拍攝遠景、近景等視角，並派出「風箏空拍」，將攝影鏡頭綁在風箏上，帶民眾宛如親臨現場，屆時線上直播請鎖定林智堅市長臉書粉絲團專頁。
林也說，今年風箏節除了有防疫主題的風箏，還有來自紐西蘭、美國、德國、英國、法國、新加坡6國巨型風箏，超過15公尺大鯨鯊、15公尺長火車等都將首度亮相全台。
承辦廠商亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，全台唯一「乖乖巨型風箏」事先取得乖乖版權，絕對超擬真、等比例放大。並且經歷無數次試驗，才克服方形軟體風箏進風口扁平問題。防疫新竹隊背心風箏則是骨架風箏，也經過嚴密科學計算，才找出可抗衡新竹九降風的風箏尺寸。
鄭凱元說，擔心新竹風勢太大，他們還安排不受風勢影響的「特技風箏」演出，民眾可一覽風箏宛如戰鬥機，加速編隊翻轉、轉彎等。另外，還有「地景風箏」如火車、小鵝、鴿子等，讓民眾可近距離拍照。
市府指出，現場開放5場次風箏表演可供民眾觀看，欲觀賞者得先「線上預約」https://hsinchucity.kktix.cc/，每場限額300人，明天中午開放報名；即日起在新竹市新鮮事粉絲頁按讚並轉發貼文就有機會獲得限量紀念小風箏，將在9月2日及9月3日上午10時至下午6時，於市政府幸福廣場發放，限量1400名送完截止。
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