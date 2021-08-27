竹市風箏節下周登場人流管制 乖乖、口罩風箏飛上天

疫情趨緩，新竹市長林智堅今天宣布，2021新竹市國際風箏節將在9月4日、5日登場，以「微解風」為主題致謝防疫人員，除特別打造防疫新竹隊背心風箏，也特製放大15倍的「綠色乖乖巨型風箏」，盼疫情乖乖持續+0。

竹市府指出，新竹市國際風箏節安排5場次風箏演出，將有人流管控，並需要線上預約，活動會場採單一入口，進場須配合量體溫、消毒，民眾須全程戴口罩、禁止飲食，保持戶外1公尺社交距離。

林智堅說，2021新竹市國際風箏節能再次辦理，都得歸功於防疫人員，更感謝由志工、警察、醫護人員組成防疫新竹隊。為了向防疫人員致敬，今年風箏節特別將防疫新竹隊背心化身風箏，與警察、防疫英雄等造型風箏一起飛上空。團隊也特別把竹科「鎮機之寶」綠色乖乖變身風箏，還有吉他風箏、書包風箏、火車地景風箏，迎接微解封。

2021新竹市國際風箏節因應防疫有人流管制，為了讓更多人參與將首度直播，找來專業團隊，拍攝遠景、近景等視角，並派出「風箏空拍」，將攝影鏡頭綁在風箏上，帶民眾宛如親臨現場，屆時線上直播請鎖定林智堅市長臉書粉絲團專頁。

林也說，今年風箏節除了有防疫主題的風箏，還有來自紐西蘭、美國、德國、英國、法國、新加坡6國巨型風箏，超過15公尺大鯨鯊、15公尺長火車等都將首度亮相全台。

承辦廠商亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，全台唯一「乖乖巨型風箏」事先取得乖乖版權，絕對超擬真、等比例放大。並且經歷無數次試驗，才克服方形軟體風箏進風口扁平問題。防疫新竹隊背心風箏則是骨架風箏，也經過嚴密科學計算，才找出可抗衡新竹九降風的風箏尺寸。

鄭凱元說，擔心新竹風勢太大，他們還安排不受風勢影響的「特技風箏」演出，民眾可一覽風箏宛如戰鬥機，加速編隊翻轉、轉彎等。另外，還有「地景風箏」如火車、小鵝、鴿子等，讓民眾可近距離拍照。