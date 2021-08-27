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服務業被疫情打趴 家長掙扎該不該引導孩子轉向製造業？

台積電慈善基金會助台南32所國小安裝LED燈完工儀式

文 / 台積電慈善基金會 提供

台積電慈善基金會專注於偏遠學子教育支持，董事長張淑芬強調這是在台南的32間學校只是一個開始，號召廣大企業一同響應全台走透透。 圖／台積電慈善基金會 提供
台積電慈善基金會專注於偏遠學子教育支持，董事長張淑芬強調這是在台南的32間學校只是一個開始，號召廣大企業一同響應全台走透透。 圖／台積電慈善基金會 提供

台積電慈善基金會[點亮台灣 從台南開始]今日假鹽水岸內國小與西港松林國小舉辦[LED節能燈具安裝完工儀式]，台積電慈善基金會透過台南市政府教育局的協助，掌握需求的優先順序，並搶在開學前夕完成全市涵蓋大台南偏鄉14個行政區，共計32校的節能LED燈具更換，協助改善學校照明，不只節能減碳，更給孩子們更明亮的學習環境！

此次的LED燈具安裝與崑山科技大學合作，由大學內的電機相關學生志工協助案場安裝，公益結合技職教育，讓此專案更富教育意義。 圖／台積電慈善基金會 提供
此次的LED燈具安裝與崑山科技大學合作，由大學內的電機相關學生志工協助案場安裝，公益結合技職教育，讓此專案更富教育意義。 圖／台積電慈善基金會 提供

崑山科技大學學生志工安裝照。 圖／台積電慈善基金會 提供
崑山科技大學學生志工安裝照。 圖／台積電慈善基金會 提供

本次專案目前已安裝超過3,000套燈具，預計每年可省下超過35萬度的電，不僅節能減碳，更可為各校省下電費，預計每年可以為台南的小學提供超過31,000份的營養午餐，此次的安裝更與崑山科技大學合作，由大學內的電機相關學生志工協助案場安裝，公益結合技職教育，也讓此專案更富有教育意義．

臺南市黃偉哲表示，非常感謝台積電慈善基金會看到本市偏遠學校的需求，學校教室的照明是學生最常使用的設備，提供孩子在良好的燈源，不僅讓孩子在學習、閱讀時更舒適，同時亦建構了節能之學習環境．

台積電慈善基金會專注於偏遠學子教育支持，董事長張淑芬強調這是在台南的32間學校只是一個開始，號召廣大企業一同響應全台走透透。 圖／台積電慈善基金會 提供
台積電慈善基金會專注於偏遠學子教育支持，董事長張淑芬強調這是在台南的32間學校只是一個開始，號召廣大企業一同響應全台走透透。 圖／台積電慈善基金會 提供

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，台積電會一直專注努力在偏遠學子的教育上，不論是硬體或是軟體，只要是我們做得到的，我們都會努力去做，這是在台南的32間學校只是一個開始，未來我們會走到各個縣市去，目前在新竹、台中、雲林也都同步在落地節能LED燈具的更換，也呼籲有志同道合的企業與我們一起投入！能夠給予，是我們的福氣！

教室內部LED燈具更換完成圖。 圖／台積電慈善基金會 提供
教室內部LED燈具更換完成圖。 圖／台積電慈善基金會 提供

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