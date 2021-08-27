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把握好天氣！ 這些地區熱飆逾36度 下周一變天

聯合報 / 記者曹悅華董俞佳／台北即時報導
今明兩天太平洋高壓影響明顯，水氣比較少，太平洋上空晴朗無雲。圖／氣象局提供
今明兩天太平洋高壓影響明顯，水氣比較少，太平洋上空晴朗無雲。圖／氣象局提供

把握好天氣。中央氣象局說，今天到下周日屬於穩定天氣型態，下周一起海面水氣增多，東南部、恆春半島天氣轉不穩定，各地午後雷陣雨影響範圍也會變廣。

氣象預報員謝佩芸說，今天到未來一周受到太平洋高壓影響，高溫炎熱，部分地區有午後雷陣雨為主，每天範圍會跟當天天氣環境有關。

謝佩芸說，今明兩天太平洋高壓影響明顯，水氣比較少，太平洋上空晴朗無雲，紫外線偏強，在外注意防曬，溫度偏高，各地高溫可以來到32到35度，大台北、桃園、花東縱谷、台東海岸、高屏近山區會有36度以上高溫。

謝佩芸說，今明兩天午後雷陣雨跟前兩天比減少，今天以各地山區為主，中南部部分平地受影響，中午過後外出活動注意天氣變化。

謝佩芸說，目前吹東南風偏東風，偶爾會為恆春跟東南部帶來零星降雨。

謝佩芸說，穩定天氣型態會維持兩三天，約到下周日。下周一以後，海面上接近水氣增多，東南部、恆春天氣不穩定，其餘各地天氣跟這幾天類似，但午後雷陣雨影響範圍變多。

高溫 恆春

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