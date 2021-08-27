不只師大冰火菠蘿好吃！大台北10大港式菠蘿油療癒身心靈

美味的點心在這裡！

你吃過菠蘿油嗎？許多人從小看著港片長大，無論是卡通片《麥兜菠蘿油王子》或是電影《追龍》劉德華與肥貓狂吃的畫面，都能發現這道外脆內軟、充滿奶油香氣的美食！現在台灣也開了很多店家，就算沒有去過香港，饕客們也對飄香許久的「港式菠蘿油」有所了解，無論當作下午茶或宵夜都很適合啊！

喜歡吃香港美食的各位，多久沒有去香港了呢？疫情期間不能親自到香港品嚐，沒關係！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出，大台北地區最受網友討論的十間菠蘿油店家，讓我們用舌頭感受一趟融化身心靈的香港旅遊吧～

image source：fb/平嚐心

10 波記茶餐廳

不知不覺波記茶餐廳已經在東區走過17年，裝潢非常帶有港味，走進店裡彷彿一秒到達香港，深受許多粉絲喜愛。

雖然店面座落在東區，但價格還是非常親民，基本的冰火菠蘿油$55，無敵冰火菠蘿油則加上了歐姆蛋、午餐肉和起司，豐盛的配料，鹹甜交錯讓口感到了一個新的高度，價格只要$85，CP值非常高。

地址：台北市大安區延吉街70巷8號

營業時間：12:00–21:30

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9 平嚐心

藝人懷秋所開的平嚐心麵包店，從去年底開幕後就受到網友喜愛，不但有多種口味的麵包，他們家的肉桂捲和蛋塔也非常受歡迎，早上七點就開店，讓大家可以在早餐就能夠吃到美味的麵包，非常貼心。

平嚐心除了有原味菠蘿包、冰火菠蘿油外，還提供巧克力、抹茶、芋泥口味的菠蘿包，額外加購鮮奶油更是能讓整個味道畫龍點睛，難怪附近的上班族都那麼愛訂來當作下午茶啦！

地址：台北市大安區忠孝東路四段302號

營業時間：平日 07:00–22:00 假日 09:00–22:00

8 香港茶水攤

說到台北的港式絕對不能少了茶水攤，2013年開業至今，已經赫然成為台北道地的港式茶餐廳，口碑更是不用多說。

店裡菜單必吃推薦的，就是充滿了油亮光澤的菠蘿油～只要$55就能吃到簡單美味，無論是早餐、午餐、晚餐都非常適合搭配來吃，吃過的網友都大讚外酥內軟～平實好吃！

地址：台北市南京東路三段218號

營業時間：11:00–23:00

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7 茗香園冰室

茗香園冰室可說是已經擄獲許多網友的心啦！分店遍佈台北和新北市，分別有中山店、大安店、公館店和板橋店，深受愛吃港式的饕客們的喜愛。



菠蘿油$55元是茗香園必點的點心之一，厚片奶油加上酥脆麵包皮，放進嘴巴後馬上溶化，讓人一試難忘。近年更推出了$75的華哥菠蘿油，除了保留原本的元素意外，還加了半熟蛋和番茄，添加了更多的層次，快來試試！

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄2號2樓

營業時間：11:30–22:00

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6 泰昌餅家

從香港來台的泰昌餅家，熱愛香港旅遊的人一定都不陌生，先是在板橋開了第一家店，之後也立足信義區，除了馳名的蛋撻之外，其實酥脆好吃的菠蘿油也是相當高人氣的餐點喔！

喜愛泰昌的網友表示，就是因為麵包保持淡淡熱度，奶油沒有完全融化，可以吃到奶油的口感與香味，讓它到嘴裡才漸漸融化，這點就是好吃滿分的特色，絕對讓你一吃回味～

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1-2F



營業時間：11:30–21:30

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image source: 17life

5 點點心

藝人阿緯從香港引進的點點心，在全台各地擁有許多分店，食物不但有水準更收到許多推薦口碑，最近還和蝦皮合作推出聯名點心，要征服美食家的味蕾。

他們家的「三小菠蘿油」顧名思義就是一次可以吃到三個，cp值爆棚，滿足你所有願望，三個只要$118，真的是超划算啊！



地址：台北市中正區北平西路3號西三門2樓

營業時間：10:00–22:00

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4 添好運

添好運已經成為許多觀光客到香港必吃的店家，不但點心出名，連小吃都非常受歡迎，2009年開設，一年之內已獲評為一星級食肆。

他們最近不僅和中國信託銀行合作優惠券，憑券消費滿$500，即送「好運冰火菠蘿油（3入）」價值$108乙份，最近防疫在家也可以用外送平台品嚐到米其林等級的菠蘿油，簡直是一大享受！

地址：台北市中正區忠孝西路一段36號

營業時間：11:00–22:00

image source: 官網

3 菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN

這家菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN是由藝人趙正平的朋友所開，也是藝人鍾欣怡的愛店。店家用心製作麵包和蛋塔，強調不添加任何防腐劑。

2016年成立至今受到不少食客的喜愛，有許多美食部落客都爭相來打卡拍照，雙蛋酥脆菠蘿皮配上紐西蘭進口奶油最適合拿來當下午茶點心，如果還沒有吃過的就快跟上吧！

地址：台北市中正區公園路22-3號

營業時間：07:00–22:00

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image source: ubereat

2 好好味港式菠蘿包

好好味港式菠蘿包知名度超高，幾乎是很多網友的人生第一顆菠蘿油，從師大開始第一間店，經過總是排著長長的隊伍，代表著它的美味程度。

它其實是香港人所開的店家，2004年老闆Bonnie希望把香港美食推廣到台灣，和道地的香港師傅學習，努力不懈一年終於菠蘿油和絲襪奶茶的配方學會，2006年在台正式開業，受到很多學生喜愛，現在也在東區和新店開了分店，愛吃菠蘿油的大家快去一嚐究竟吧！

地址：台北市大安區龍泉街19-1號

營業時間：14:00–22:30

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1 檀島香港茶餐廳

越來越多來自香港的茶餐廳在台北開業，相對競爭也越來越大，但是檀島完全沒在怕！本來在香港就是老字號，可說是超級實力派選手，分店不斷開在最熱鬧的區域，甚至曾和全聯超市聯名推出微波版的點心。

他們的菠蘿油一點都不馬虎，不只超大一個，麵包口感還非常鬆軟，香香脆脆的外皮包裹厚厚牛油，完全是一大享受，大家一定要去吃吃看喔！



地址：台北市中山區南京西路12號B1F

營業時間：平日11:00–16:00, 17:00–20:30，假日11:00–16:00, 17:00–21:00

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月24日至2021年08月23日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北菠蘿油』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」







