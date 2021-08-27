今年秋季偏暖、雨量偏多 氣象局：仍有颱風侵台機率

中央氣象局今天舉行秋季展望直播記者會。氣象局預測，今年秋季（9至11月）氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏多。仍有颱風侵台機率。

氣象局資料顯示，今年7至8月累積雨量大致為西部偏多、東部偏少；由於降雨較多，各地平均氣溫以接近正常或偏涼為主。

氣象局表示，過去2個月的雨量主要出現於7月下旬至8月上旬，期間因颱風及熱帶性低氣壓外圍環流、西南氣流及午後熱對流等因素，造成西半部有較顯著且較長時間的降雨。

氣象預報中心副主任陳怡良說，今夏環流特徵上，太平洋高壓勢力偏弱又偏東，季風低壓槽偏北影響台灣，持續受到低氣壓以及或強或弱西南風影響，共有四波降雨。

他說，分別是7月5日到6日巴士海峽熱帶性低氣壓；7月21日到24日盧碧颱風外圍環流；7月31日起西南氣流低壓帶；一直到8月上旬盧碧颱風減弱熱帶性低氣壓跟西南氣流，帶來顯著降雨。最明顯在西半部山區，其中又以南部地區降雨最明顯，高屏山區都有超過2000毫米降雨。

陳怡良說，8月降雨時間長，多數地區平均氣溫偏低，原先7月平均氣溫都是正常到稍微偏高，8月因為顯著降雨，大部分氣溫都是正常到偏低。兩個月全台氣溫正常到偏低，雨量西半部明顯偏多東半部偏少，集中在7月下旬到8月上旬。

陳怡良說，6到8月西北太平洋生成8個颱風，少於氣候值10.9個，盧碧颱風減弱成熱低、烟花接近都有影響。而8月中旬後，因為太平洋高壓勢力變強，南邊低壓帶活動減弱，後續才沒有颱風生成。

氣象局說，展望未來一季，經綜合研析，熱帶太平洋海溫可能呈現西暖東冷型態，印度洋則有東暖、西部接近正常結構；由過去的統計資料顯示，在此海溫配置下，通常台灣秋季易出現偏暖、多雨的趨勢，預估今年秋季台灣氣溫正常至偏暖，雨量則為正常至偏多。

氣象局也說，9、10月仍為西北太平洋颱風活躍期，統計上仍有1至2個颱風侵台（9月平均0.8個，10月平均0.4個），尤其在秋季影響台灣颱風，須特別注意是否與東北季風產生共伴效應而帶來豪大雨。

陳怡良表示，9月仍然是颱風季，雖然發生頻率略少於氣候平均值，影響台灣機率則是正常。

陳怡良說，2021年底前，熱帶太平洋海溫仍維持氣候正常，未來幾個月有反聖嬰發生機率，但大部分是以正常值情形居多。

陳怡良說，熱帶太平洋會西暖冬冷，因此台灣秋季容易有偏暖、多雨趨勢。逐月分析來看，9月開始偏暖，但逐月降低，以正常的機率為高；9、10月雨量偏多訊號比較明顯，11月則正常，但整體還是正常機會大。9月以後可以逐漸展現秋意。

陳怡良說，氣候上面9月以後都有東北季風影響，秋天南邊熱帶系統有機會活躍，還是有生成颱風機會，北方系統也有機會南下影響台灣，有颱風可能就會與東北季風產生共伴效應。10月後就是東北風影響天氣型態，中南部會進入枯水期，甚至長達半年降雨比較少。