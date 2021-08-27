暫不用擔心颱風 彭啟明：9月中旬前才較有機會擾動發展

昨天開始，台灣的天氣顯著的轉變，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北部的降雨減少，南部受到冷心低壓影響，仍不穩定有午後雷陣雨。今天太平洋高壓西伸更過來，會轉為更典型夏季天氣，高溫炎熱。

他說，午後有熱對流發展也受到抑制，例如北部的天空非常的藍，偶有點靠山區地形雲發展，但離午後雷陣雨仍有段距離，中南部靠山區較容易有午後雷陣雨，由於目前環境場吹著偏東風，偶有延伸到西半部平地。

彭啟明說，高壓除了抑制午後雷陣雨發展外，也顯著的有沉降增溫發生，各地高溫都有33-36度以上，預期周末可能還更熱一些，也將延續到下周四、周五，感受上會越來越熱，局部區域可能更有37-38度高溫發生，要多留意，特別是戶外活動，除了要防曬，更要積極預防中暑，或是家中的年長者，務必要注意身體狀況。

他說，類似情境將延續到下周四，下周五之後，高壓略微的北抬東退，午後雷陣雨會逐步增多，溫度也才會顯著降下來。近期尚未看到顯著的有颱風的發展，可能要等到新的環境配置重新洗牌，9月中旬前才較有機會有擾動發展，短時間內暫時不用擔心颱風，會有一到兩周較平靜的時間。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市、桃園市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。