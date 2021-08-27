集集支線2號隧道受損 專家評估短期無法通車
集集至車埕間鐵道，因第二隧道內結構持續擠壓變形，造成淨空不足，台鐵表示集集支線今天仍無法通車；經工程專家整日評估後，認為列車短時間無法通車，除向大眾表達歉意外，並指出列車停駛期間，改採公路客運接駁。
台鐵指出，集集至車埕間鐵道，因8月14日台16線公路旁邊坡滑落，造成路線障礙，經全力搶修於8月20日恢復通車，並持續監視隧道穩定狀態。
8月26日凌晨4時，經台鐵人員巡查量測發現2、3號隧道交界處，壁體疑似有變形情形，為確保行車安全，立即封鎖路線進行安全檢查，集集至車埕間列車停駛。
台鐵局會同世曦及恆康兩家工程顧問公司，出動大地、結構技師現場經過一整天會勘，初步研判隧道上方邊坡土石，受連日降雨影響，有持續坍滑的現象，且堆積在隧道上方，隧道結構持續擠壓變形，造成淨空不足。
台鐵強調，因該鐵道路段屬山崩地質敏感區，且位於第一類活動雙冬斷層上，為周全考量，將委託專業顧問辦理設計後，發包修復受損的隧道，確保行車安全前，才能確定通車時間。
值此之前，台鐵局將先行辦理緊急處置措施，清理隧道上方堆積土石方、施作臨時性排水設施，及邊坡防護等工程。
圖／台鐵局提供
圖／台鐵局提供
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言