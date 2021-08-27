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月經教育元年！北市推免費衛生棉 台大開課破除迷思

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北市政府8月26日宣布與Kotex推出「國中生理用品供應試辦計畫」。圖／Kotex提供
台北市政府8月26日宣布與Kotex推出「國中生理用品供應試辦計畫」。圖／Kotex提供

月經是女生常遇到卻學不到的生理現象。月經衛生教育直到去年才在台生根，衛生棉品牌Kotex靠得住去年在雙北市推出「she can青春期生理教育計畫」，打造國內首套針對國中生設計的月經教材；台大也宣布今年9月要開校史第一門月經課，大談這件女生都會碰到，卻少有人透徹介紹的事。

新創團體「小紅帽」創辦人林薇是國內最早倡議月經教育的人，她去年至今走遍全台7個縣市校園，發現學生對月經認識甚少，有男生以為月經是藍色的。就連熟知女性產道結構的護理專科生、台大醫學院女生，都不知道該如何處理自己月事期間的不適。不只學校教育著墨少，許多當代爸媽害怕惹來一屋子的尷尬氛圍，避與孩子談月經。

在林薇眼中，教育是讓國人認識月經的最重要管道。這正是小紅帽入校教月經的初衷，對小學生，小紅帽團隊強調月經和流汗、流鼻涕一樣，是稀鬆平常的生理現象。對中學生，他們帶入更深的議題，讓學生了解月經對經濟、生活的影響，並從中反思「為何會這樣？」

台大接棒高等教育端的月經教育，宣布這學期增設名為「月經：理論、思潮與行動」的課。開此課的創新設計學院在粉絲專頁介紹，此課藉由切換不同視角的專業 ，由醫學、法律、機械、獸醫系等教授帶領，去解釋或嘗試探討女性生殖週期現象，與社會文化間的細膩連結。這是一門牽涉到性別平權、月經平權、公民社會、科學教育、法律規範和經濟發展的多元課程。

衛生棉廠商則試圖讓生理用品走入校園，帶領學生認識和關心月經。台北市政府8月26日宣布與Kotex推出「國中生理用品供應試辦計畫」，將於古亭、信義、士林、重慶、木柵5所國中先行試辦一學期，於校園女廁設置「she can生理用品盒」，預計將有超過1500名女性師生受惠。

Kotex品牌製造商、金百利克拉克台灣香港事業群總裁閔慧琳指出，在校園供應生理用品，能讓女學生需要時隨時取用，再搭配「she can青春期生理教育計畫」月經教育，鼓勵青春期孩子正向看待月經話題，從校園開始破除月經汙名與迷思。

林薇分析，月經長期被誤認為見不得人的事，只能以「那個來了」稱之，這樣的刻板印象待破除。月經也衍生社會議題，台灣就有年輕女生因買不起生理用品而陷入「月經貧窮」，為省錢一天只用1、2片衛生棉。蘇格蘭為此推動生理用品免稅，受歐美關注，但國內少有人關注此議題。

如今越來越多團隊致力此事，期待教育翻轉月經予人的印象，陪伴學生們認識它也認識自己。

台大 林薇

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