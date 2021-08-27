人間條件七開賣 吳念真：台灣女性「自己長大」的故事

吳念真國小畢業時，四分之三同學放棄升學、選擇踏入社會「做大人」。十多年後開同學會，女同學說起當年滄桑，感嘆「13歲就離開家自己長大、太早做大人」。這些故事讓吳念真午夜夢迴時痛哭流涕，立志寫成小說，卻在近半世紀後才完成心願，便是「人間條件七—我是一片雲」的故事源頭。

等待七年、因新冠肺炎取消原訂的9場首演，「人間條件七—我是一片雲」終於敲定9月3日於台北國家戲劇院首演。因防疫限制採間隔座，三天四場僅能賣限量2000張票券，27日中午12時於OPENTIX線上啟售。

「人間條件七」講述經濟起飛的1970年代，將一輩子獻給工廠的女工故事。導演吳念真表示，這是他成長過程中身邊女性朋友的故事。選擇在台灣最艱困的疫情時刻演出，因為他認為「台灣女性強大的生命力，是台灣力量的來源」。

在「人間條件七」之中，一個個年紀輕輕被迫成為大人的女孩們，用青春換取家裡的經濟，經歷了人生種種的酸甜苦辣。舞台設計採極簡風，打破以往純寫實形式，用燈光染色交待時序演進與情緒氛圍；服裝風格跨越30年，音樂融合現代與鳳飛飛老歌。

演員陣容星光熠熠，包括金馬影帝陳竹昇、金鐘影后林美秀、楊麗音、金曲歌王謝銘祐，以及新生代演員林雨宣、張靜之、黃迪揚、廖邱堃、王為等同台飆戲。

「創作最大的能源來自生活。」吳念真回憶，當兵時參加國小同學會，女同學紛紛說起為了家庭經濟、13歲就得離開家「自己長大」的辛酸故事。這些故事充滿力量，讓他返回軍營後在夢中哭到不能自己，哭聲大到讓衛兵敲窗叫醒他。他曾立志將這些故事寫成小說，如今終於完成心願、將這些女性堅韌的故事寫成「人間條件七—我是一片雲」。

「人間條件七」由吳念真之子吳定謙擔任執行導演。吳念真表示，希望透過兒子的眼睛「看下一代如何看上一代」。吳念真這一代的人在貧窮與磨難中長大，對下一代往往有諸多要求與期望。但是，「拘泥於自己生命經驗的人，往往會變成令人討厭的老人」。他希望讓下一代看到他們這一代如何長大，讓他們理解這些「討厭的老人」的生命故事，期待促成兩代之間的理解。

「劇場沒有觀眾，一定不能圓滿。」吳念真希望觀眾在疫情期間為這部戲走進劇場，一起哭一起笑、一起體會劇場感動的力量。此次「人間條件七」國家戲劇院特別場每場僅售約500席座位，不及原本取消的2成，即使完售也不敷成本。他表示，疫情期間我們感受到許多人對藝文活動的關注和支持，「我們所能回報的，是不計成本的演出。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「人間條件七」是現階段唯一回到劇場的作品，也是在這疫情條件之下觀眾最需要的一齣戲，「你會在這個戲看到如何去面對控制不住的苦難，以及我們如何再往前走的力量與勇氣。」

●「人間條件七─我是一片雲」國家戲劇院特別場，8月27日中午起開賣，9月3日至5日2000張座位，購票請洽兩廳院文化生活OPENTIX售票系統：www.opentix.life，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團網站www.greenray.org.tw