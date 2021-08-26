去年緩打潮「怕到了」今年預約自費流感疫苗恐得先付費

台灣去年採購600萬劑流感疫苗，1開始供不應求，加碼採購至644萬劑，但受到南韓有32人接種流感疫苗後通報死亡影響，引發大規模緩打潮而疫苗報廢。今年又到預約自費流感疫苗時節，但許多診所「只有小貓二三隻」，避進進貨太多遭報廢，不少診所計畫採取先全額支付費用，才能預約施打。

去年新冠疫苗尚未問世，全球搶購流感疫苗，不料南韓事件也引發國內大規模緩打潮。中華民國基層醫療學會理事長林應然表示，診所協助政府為公費對象施打流感疫苗，也自行進貨為自費對象打疫苗，往年大約都在8月左右，民眾陸續預約自費流感疫苗，今年預約並不踴躍，不止他的診所，其他診所也是，不曉得該怎麼向廠商訂貨。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，每年診所定額採購100劑流感疫苗，去年因疫情影響，採購200劑，一度供不應求，想加碼採購廠商也沒貨，最後再加買20劑，沒想到遇上南韓打流感疫苗不良反應事件，最後只打了7劑，報廢13劑。

王宏育說，去年無論自費、公費流感疫苗的數量都比往年多，今年流感疫苗採購同樣因疫情出現變數，很多民眾認為開打新冠疫苗，無需再打流感疫苗，加上這兩年國人戴口罩、勤洗手，流感確診人數比往年低。 他相信今年的流感疫苗需求量會比往年低，因此採購自費流感疫苗直接「打8折」，僅訂購80支。

林應然也說，今年變數大，為降低報廢量，可能採取先全額支付費用才能預約施打，讓診所可精確地向廠商採購。他強調，「去年報廢太多流感疫苗了。」去年政府對國際或國內不良反應事件解釋不夠力，打流感疫苗明明是最省錢可以抵禦病毒的方法，卻落得報廢下場。

也有很多民眾詢問，今年到底要不要打流感疫苗？王育宏表示，有人把流感疫苗與新冠疫苗混為一談，認為流感疫苗可以幫助預防新冠肺炎，但兩種疫苗作用完全不同，也許民眾認為已有良好自我防護，罹患流感風險降低，但站在醫學角度，流感病毒與新冠病毒不同，流感疫苗能幫助人體抵禦流感病毒，當然建議施打。