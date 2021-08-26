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公費流感疫苗10月1日開打！632萬劑分階段醫護先接種

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
今年流感疫苗施打，遇到新冠疫苗接種，將分階段開放且考慮兩款疫苗相隔滿7日就能接種。本報資料照片
今年流感疫苗施打，遇到新冠疫苗接種，將分階段開放且考慮兩款疫苗相隔滿7日就能接種。本報資料照片

今年公費流感疫苗預計10月1日開打，招標採購632萬劑，雖低於去年的644劑，但採購量還是高於往年。衛福部疾管署副署長莊人祥指出，避免出現搶打潮而分配不均，今年將依對象分階段接種，以醫事人員及65歲以上民眾優先，如果接種對象也必須打新冠疫苗，兩款疫苗接種時間需間隔七天。

今年招標採購公費流感疫苗632萬8250劑，共有三款四價流感疫苗，包含國光生技「安定伏」368萬8250劑、賽諾菲「巴斯德」175萬劑、台灣東洋「輔流威適」89萬劑。葛蘭素史克的「伏適流」疫苗未在公費採購之列，但提供自費市場接種。

去年首遇新冠疫情，流感疫苗一開始採購603萬劑，後來追加41萬，總共644萬劑，其中20萬劑於今年七月底屆期。莊人祥指出，今年採買632萬劑疫苗，總數雖少於去年，但較往年採購多，將依對象分階段接種，避免去年全部開放公費對象接種，導致50歲至64歲民眾出現搶打潮而分配不均。

目前決定優先提供醫事人員、65歲以上民眾、機構醫療人員及機構對象； 其次是學齡前幼兒、孕婦、潛在疾病者，第三是其它國中小學生，最後再開放50歲至64歲一般民眾。

流感疫苗十月開打，新冠疫苗接種時程也要繼續，兩種疫苗同時接種是否不宜？莊人祥指出，預防接種諮詢委員會（ACIP）於今年二月以前，認為必須完整接種兩劑新冠疫苗後，才能接種流感疫苗，由於許多民眾還沒有打第二劑疫苗，參考各國彈性作法，建議打了第一劑新冠疫苗之後，間隔七天就能打流感疫苗。

莊人祥表示，今年預計10月1日公費流感疫苗開打，若疫情有所變化，也有因應措施，若疫情升級， 必須限制室內外人數及外出，將先以電話線上預約，各地接種站需分區分流施打。

流感疫苗

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