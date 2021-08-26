不同血型也能換腎！台中榮總B型女獲捐A型腎換腎成功

不同血型也能換腎！50歲張姓B型血多囊腎病變尿毒症女患者，在2013年獲A型血的表姊捐腎，在台中榮總先接受由泌尿外科醫師楊晨洸帶領移植團隊執行血型不相容腎臟移植手術，術後至今9年，新腎功能穩定，長期接受門診免疫抑制藥物追蹤與控制，台中榮總腎臟科醫師游棟閔在台大醫院所舉辦的腎臟移植學術研討會上分享個案經驗，獲熱烈迴響與共鳴。

張姓女患者今天現身台中榮總分享，她在2009年開始洗腎，洗腎非常痛苦，一周洗腎3次、每次4小時，工作大受影響，讓她很排斥，還好表姊捐腎，加上醫療團隊醫治，術後她心情愉悅，生活品質大幅提高。

游棟閔分析，我國腎移案例數偏少的原因，主因為大愛器官來源缺乏，而免疫配對相容性，血型不相容或人類白血球基因不相符等因素，使大愛器官移植受限，因此血型不相容的活體腎臟移植，可經由術前評估與治療及術後照顧，爭取透析病人更多的換腎機會。

游棟閔說，台中榮總血型不相容腎臟移植案例逾20例，手術移植成功率100%，存活率超過5年逾9成。血型不相容移植手術在術前需要做免疫抑制療法，台中榮總患者在住院移植前先接受日本東京女子醫大所指導的免疫抑制療法，包含血型不相容抗體的移除，以及免疫治劑的使用。