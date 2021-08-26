二手小提琴送偏鄉兒童 舊愛成別人的新歡

國際扶輪3490地區扶輪公益網今天媒合捐贈11把二手兒童小提琴，送到新北市貢寮區澳底國小，讓新成立的課後社團每個學生，都有一把小提琴可以學習，培養偏鄉孩子們音樂素養。

國際扶輪3490地區總監黃文龍說，學音樂的孩子不會變壞，投資孩子的教育是最好的社會公益。國際扶輪今年社會服務主題是以服務改善人生，不論都市還是偏鄉，只要社會有需要，扶輪社都會匯集社友職業及社會資源媒合，這次要找到剛好符合學校需求及孩子手臂長短的二手小提琴，過程並不容易。

台灣愛樂種子協會理事長謝淑莉說，協會有一批狀況不錯，但孩子們因為長大，手臂長度無法再使用的小提琴，透過扶輪公益網媒合，將11把小提琴送到澳底國小，希望有助當地孩子們享受學習音樂的快樂。

促成捐贈的3490地區扶輪公益網主委江基清表示，扶輪公益網結合扶輪社友及民間各方資源，將新的或二手狀況良好的各種物品，送給各地有需要的弱勢團體或個人，「你的舊愛變成別人的新歡」，讓資源循環再分享。