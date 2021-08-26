陽明交大校友捐建 竹市博愛校區建300床智慧醫院

國立陽明交通大學透過校友捐助在新竹市籌建憶卿醫院，預計2027年啟用，今天舉行環境影響說明公開會議，部分居民擔心興建醫院帶來廢棄物等汙染，也憂心交通動線、感染管控出問題，交大校長林奇宏親自出席，強調醫院不以賺錢為目的，相關規範都會符合政府標準，並以更嚴格標準進行，將是「放眼國際、立足當地」的醫院。

醫療財團法人竹銘基金會憶卿醫院選址交大博愛校區內，鄰近食品路、博愛街口，基地占地1萬6200平方公尺，源自校友捐款籌建，並將醫院捐給學校，另成立竹銘基金會負責興建、營運，未來營運虧損由校友捐款負擔，該案300床獲衛福部核定通過。

基金會今天在博愛校區舉行環境影響說明公開會議，包括林奇宏、院長唐高駿、基金會執行長劉在武等人都參與；唐高駿曾任國立陽明大學附設醫院院長，有40年醫生資歷，他說，憶卿醫院將是一座智慧醫院，醫療服務將專攻健康管理、神經、癌症、心臟、仿生醫學等領域，並運用數位、雲端資料與人工智慧，創造精準創新醫療環境。

大元聯合建築師事務所也報告初步建築設計規畫，基地現況作為停車場與校區內草坪、道路，基地面積1萬6200平方公尺，建築面積約6604平方公尺，初步規畫興建一座地下3層、地上15層的醫院，將保留基地原始大樹，並已著手空品與噪音監測工作。

由於憶卿醫院落腳住宅區，周邊鄰近市立體育館、動物園等，人車眾多，今天公開會議引來多名議員、居民關切，林姓居民說，附近已有6家醫院，是否有增設醫院必要性？且建築樓高會帶給居民壓迫，也剝奪了日照權，也憂心鄰近地震帶有安全疑慮。

當地綠水里長黃千芳也說，居民擔心醫療廢棄物與汙水排放等可能汙染，且目前規畫470席汽車格、500席機車格，是否能滿足醫院需求？尤其新冠肺炎疫情未平息，也要求基金會注重感染管控問題，避免周邊是高密度住宅區，醫院若爆疫情恐危及社區。

林奇宏說，醫院是相對安全的地方，從去年爆發疫情以來，可以看到多以社區感染為主，有了醫院反而能成為主導防疫的防護網，廢棄物等會從嚴處理，汙水問題也曾拜會過林智堅市長，會預留切換閥切換至公共汙水下水道，也允諾將增加環境監測。

針對居民擔心的地質與交通問題？建築師坦言，確實交通挑戰最大，上下車動線會設計在院區內，減少影響周邊交通，停車場格數規畫也是以滿足營運需求為目標，經調查，鄰近的新竹斷層不影響興建，且醫院結構安全一定採取高規格，居民不用擔心。