快訊

振興五倍券出爐！ 全台21縣市加碼一次看

血型不相容腎移植 中榮發表成果

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中榮總進行血型不相容的活體腎臟移植手術成功率高，對洗腎患者是一大福音。圖為游棟閔醫師與患者診斷過程。（photo by 台中榮總提供）
台中榮總進行血型不相容的活體腎臟移植手術成功率高，對洗腎患者是一大福音。圖為游棟閔醫師與患者診斷過程。（photo by 台中榮總提供）

血型不相容也能成功進行活體腎臟移植。台中榮總為一名多囊腎病變而造成尿毒症的病患，依據日本東京女子醫大所指導的免疫抑制療法，將A型捐贈者的腎臟移到B型病患身上，移植過程順利，患者出血量少於100CC，且術後當日小便量即達4000CC；至今術後超過8年，泌尿外科醫療團隊與患者張女士，26日召開記者會分享成果。

台中榮總指出，腎臟衰竭是國人普遍健康問題，也造成台灣醫療政策的極大負擔，包括歐、美、日等國家，對於日益龐大的尿毒症患者，都鼓勵進行腎臟移植解決此一沉重的醫療負擔。但台灣一年因愛心捐贈的腎臟移植總量約僅300至350例，除來源缺乏，主要原因在於血型不相容或免疫配對間的不相容等。

發展血型不相容腎臟移植技術，可增加透析病患更多換腎機會，此一技術以日本最為領先，其加總案例已達9000多例，且存活率達9成以上。中榮腎臟科醫師游棟閔表示，血型不相容移植手術在術前需要做免疫抑制療法，包含血型不相容抗體的移除，以及免疫治劑的使用。過程中要避免排斥與感染的發生。

中榮泌尿外科醫師楊晨洸表示，血型相容時，排斥率大約小於10％；而血型不相容大多會產生排斥，經過此一新醫療技術的作法，可以大幅降低血型不相容的排斥達10%以下。在腎臟活體移植上，親屬間一年的捐贈約有20到30個，血型不相容約四分之一到五分之一，能給予病患更多的移植選擇機會。

【更多精采內容，詳見

台中榮總 患者 日本

延伸閱讀

全球首例 父捐胰腺+母捐腎 兒移植後再生

送花對象都是他！台中榮總花束送暖祝醫護父親節快樂

線上直播預告／臺中榮總《尖端醫療研討會 系列一：腦與脊椎的尖端手術》

「閃分」血型情侶配對TOP5 浪漫AB女和他不到一個月就分手？

相關新聞

不同血型也能換腎！台中榮總B型女獲捐A型腎換腎成功

不同血型也能換腎！50歲張姓B型血多囊腎病變尿毒症女患者，在2013年獲A型血的表姊捐腎，在台中榮總先接受由泌尿外科醫師...

網傳小黃瓜能驅蟻 台大昆蟲外師實驗闢謠

想趕跑家中或工作處無所不在的螞蟻，搜尋中英文網路，會發現很多資料都推薦用小黃瓜。台大昆蟲系助理教授薛馬坦（Matan Shelomi）實驗發現，小黃瓜根本無法有效驅蟻，破除這莫名的都市傳說，成果今年4月登在「社會生物學期刊」（Sociobiology）網站。

環保燈更傷生態？ 研究：LED重創毛蟲

LED 燈或許更環保，但產生的光污染恐怕也更嚴重！英國一項研究發現，裝設環保 LED 燈的道路周邊，毛蟲族群數量大幅度的衰減。研究領導人博伊斯認為，目前 LED 路燈的使用方式是使族群滅絕情況惡化的主因...

血型不相容腎移植 中榮發表成果

血型不相容也能成功進行活體腎臟移植。台中榮總為一名多囊腎病變而造成尿毒症的病患，依據日本東京女子醫大所指導的免疫抑制療法，將A型捐贈者的腎臟移到B型病患身上，移植過程順利，患者出血量少於100CC...

戲有觀眾才圓滿 「人間條件7」推出國家劇院特別場

因防疫緣故，綠光劇團「人間條件7—我是一片雲」取消8月9場的滿座演出，近1萬2000張票，現在重新規劃4場國家劇院特別場...

中秋連假第二波離島加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局今天宣布，已針對需求較高之金門及澎湖航線規畫第二波加班機，下周一上午9時統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。