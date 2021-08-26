血型不相容腎移植 中榮發表成果

血型不相容也能成功進行活體腎臟移植。台中榮總為一名多囊腎病變而造成尿毒症的病患，依據日本東京女子醫大所指導的免疫抑制療法，將A型捐贈者的腎臟移到B型病患身上，移植過程順利，患者出血量少於100CC，且術後當日小便量即達4000CC；至今術後超過8年，泌尿外科醫療團隊與患者張女士，26日召開記者會分享成果。

台中榮總指出，腎臟衰竭是國人普遍健康問題，也造成台灣醫療政策的極大負擔，包括歐、美、日等國家，對於日益龐大的尿毒症患者，都鼓勵進行腎臟移植解決此一沉重的醫療負擔。但台灣一年因愛心捐贈的腎臟移植總量約僅300至350例，除來源缺乏，主要原因在於血型不相容或免疫配對間的不相容等。

發展血型不相容腎臟移植技術，可增加透析病患更多換腎機會，此一技術以日本最為領先，其加總案例已達9000多例，且存活率達9成以上。中榮腎臟科醫師游棟閔表示，血型不相容移植手術在術前需要做免疫抑制療法，包含血型不相容抗體的移除，以及免疫治劑的使用。過程中要避免排斥與感染的發生。

中榮泌尿外科醫師楊晨洸表示，血型相容時，排斥率大約小於10％；而血型不相容大多會產生排斥，經過此一新醫療技術的作法，可以大幅降低血型不相容的排斥達10%以下。在腎臟活體移植上，親屬間一年的捐贈約有20到30個，血型不相容約四分之一到五分之一，能給予病患更多的移植選擇機會。

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