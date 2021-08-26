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環保燈更傷生態？ 研究：LED重創毛蟲

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

LED 燈或許更環保，但產生的光污染恐怕也更嚴重！英國一項研究發現，裝設環保 LED 燈的道路周邊，毛蟲族群數量大幅度的衰減。研究領導人博伊斯認為，目前 LED 路燈的使用方式是使族群滅絕情況惡化的主因，但若能調整燈光亮度、屏蔽藍光，將有效減輕其光害衝擊。

光害重創昆蟲族群

BBC 報導指出，英國研究發現人工光源嚴重干擾夜行性蛾類的行為生態，已導致區域的毛蟲數銳減五成，且其中又以 LED 光源的危害最嚴重，若長期放任，將進一步影響當地以毛蟲為食的鳥類與其他野生動物生存。

研究人員認為，光照影響了飛蛾的產卵習性、進食型態，並導致成蟲與若蟲更容易被蝙蝠、鳥類等掠食者發現，並提出使用光源調節、裝設濾光器等解決方案，希望透過過濾對昆蟲有害的光線波段，減輕對當地生態的影響。

裝設昆蟲友善光源

衛報則提到，參與該研究的新堡大學教授埃文斯認為，光污染是少數能夠立即得到解決的生態多樣性破壞原因之一，且已有針對生物調整光源波長的前例，如 2019 年伍斯特郡裝設的蝙蝠友善紅色照明燈。

一項 2019 年對昆蟲族群研究的報告指出，全世界有四成的物種族群數量正面臨大幅度的衰退，且「蜜蜂、螞蟻和甲蟲的消失速度是哺乳動物、鳥類或爬行動物的 8 倍，而其他物種，如家蠅和蟑螂，反而可能會大量繁殖」，並強調昆蟲在生態系中扮演食物來源、植物授粉等重要角色。

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