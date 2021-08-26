台東中秋節返鄉專車 台鐵27日開放訂票
中秋節台北往返台東的台鐵返鄉專車27日凌晨0時起開放網路訂票，限使用台鐵局訂票網頁訂票。
台東縣政府交通及觀光發展處表示，返鄉專車是9月17日6178次普悠瑪列車，傍晚6時25分從樹林開車，晚上10時50分抵達台東站。返工專車是9月21日6177次普悠瑪列車，中午12時33分從台東站開車，下午5時2分抵達樹林站。
交觀處表示，8月27日凌晨0時起開放訂票，限使用台鐵局訂票網頁訂票，點選「線上訂票」、「代售訂票」於「台東縣專車」網頁訂購，不提供「台鐵e訂通APP」及超商等管道訂票服務。全票、半票依照交通部台灣鐵路管理局車種票價計算，限台鐵局各電腦售票車站取票。
交觀處提醒，於訂票後2日內（含訂票當日）取票及付款，可採線上刷卡臨櫃取票或臨櫃付款取票。為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，要攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。
凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣、或是上開兩者之配偶及直系血親一親等民眾，均有訂票資格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言