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台東中秋節返鄉專車 台鐵27日開放訂票

中央社 / 台東縣26日電

中秋節台北往返台東台鐵返鄉專車27日凌晨0時起開放網路訂票，限使用台鐵局訂票網頁訂票。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，返鄉專車是9月17日6178次普悠瑪列車，傍晚6時25分從樹林開車，晚上10時50分抵達台東站。返工專車是9月21日6177次普悠瑪列車，中午12時33分從台東站開車，下午5時2分抵達樹林站。

交觀處表示，8月27日凌晨0時起開放訂票，限使用台鐵局訂票網頁訂票，點選「線上訂票」、「代售訂票」於「台東縣專車」網頁訂購，不提供「台鐵e訂通APP」及超商等管道訂票服務。全票、半票依照交通部台灣鐵路管理局車種票價計算，限台鐵局各電腦售票車站取票。

交觀處提醒，於訂票後2日內（含訂票當日）取票及付款，可採線上刷卡臨櫃取票或臨櫃付款取票。為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，要攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣、或是上開兩者之配偶及直系血親一親等民眾，均有訂票資格。

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