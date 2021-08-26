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台鐵EMU3000型 劉櫂豪促年底如期如質投入東線營運

中央社 / 台東縣26日電

立法委員劉櫂豪今日前往台鐵局台北機務段，參訪台鐵新車EMU3000型檢測狀況，他期許新車能年底前投入營運，優先使用於東部幹線。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，台鐵局採購EMU3000型車輛總計600輛，採用12輛編組，第一批第1編組於今年7月30日抵達花蓮港後，隨即運往台北機務段進行整備測試，並於8月19日開始進行性能測試於三義－豐原間行駛，進行加減速、上下台門、空車滿車、EMC測試等。

預計10月起進行全台行走試運轉，依驗證單位規定每日運轉200KM以上，俟完成規定試運轉里程，安全無虞，第三方驗證公司即能核發安全營運證明，依期程規劃今年12月中旬完成首航投入營運。

劉櫂豪表示，他今天前往台鐵局台北機務段，聽取機務段簡報，並視察EMU3000型內裝設備、多功能車廂、商務車廂的規劃檢測狀況，他鼓勵機務段同仁務實完成測試驗車，期能年底前投入營運，優先東部幹線，提升運能及服務品質。

劉櫂豪表示，台鐵EMU3000型於第3及第7車規劃為多功能車廂，設有無障礙空間、友善廁所、專用哺乳室等，提供旅客優質服務，全車538個座位數，提升40%運能，並且採用第三代半導體先進牽引整流器（SiC模組），提升能源使用率及設備妥善率，三合一按鈕處理緊急突發狀況，讓行車更安全也更節能。

台鐵局預定今年將交車7組共84輛，明年交車15組共180輛，至113年全數50列共600輛將交車完畢，屆時全數投入營運後，預估東部幹線的運用佔比將達85%，台北－台東的運能可提高54%。

台鐵 劉櫂豪 車廂

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