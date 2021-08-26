中秋連假第二波離島加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局今天宣布，已針對需求較高之金門及澎湖航線規畫第二波加班機，下周一上午9時統一開放訂位。目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局說，今年中秋節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）於本月18日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中金門航線提供4304個座位數，澎湖航線提供4472個座位數。

民航局說，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票（例如8月30日訂票者，應於9月1日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局說，因中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，提醒旅客，應提早抵達松山等五處本島機場填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式兩份，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容依指揮中心公告配合快篩作業。