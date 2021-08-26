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台達電捐贈科技抑菌艙 協助桃機阻絕疫情於國境

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
為協助桃園機場將新冠肺炎病毒阻絕於國境，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙給桃園機場，由台達照明事業處長王志賢（左）代表致贈給桃機公司總經理但昭璧（右）。記者鄭超文／攝影
為協助桃園機場將新冠肺炎病毒阻絕於國境，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙給桃園機場，由台達照明事業處長王志賢（左）代表致贈給桃機公司總經理但昭璧（右）。記者鄭超文／攝影

台灣新冠肺炎本土疫情趨緩，但每天仍有境外移入的確診案，為了確實在國境上防堵病毒，桃園機場導入防疫新科技，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙，讓旅客在入境前只需在抑菌艙內停留5秒，就達到破壞全身表面81%的新冠病毒的效用，降低病毒散佈進入本土的風險。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，感謝台達電子捐贈2座最新的防疫輔助產品U+抑菌艙給機場，新設備以快速、零接觸且無消毒液殘留的方式抑菌，非常適合人流量大的機場，目前2座先安裝在運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用。

台達照明事業處長王志賢表示，台達U+抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的「Care222」光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線能在安全規範下，使用於有人的場合，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性，可為人流出入的要道或重點消毒空間提供迅速、無接觸的高效抑菌服務，目前已被應用於十餘家防疫重點醫院以及許多辦公大樓、工廠產線、校園、國訓中心等處，協助不同產業抗疫。

王志賢指出，這項新產品恰好在5月疫情爆發初期研發完成，原本是要提供給自家公司使用，但有鑑於當時醫院疫情嚴重，導致新怪肺炎病床幾乎飽和，台達主動捐贈給多家醫院協助防疫工作，後來更有坊間工廠主動洽購，在本土疫情趨緩的現在，期望透過抑菌艙在機場設置，阻絶疫情於境外。

為協助桃園機場將新冠肺炎病毒阻絕於國境，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙給桃園機場，目前設置在在運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，桃機公司總經理但昭璧親自體驗試用。記者鄭超文／攝影
為協助桃園機場將新冠肺炎病毒阻絕於國境，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙給桃園機場，目前設置在在運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，桃機公司總經理但昭璧親自體驗試用。記者鄭超文／攝影
為協助桃園機場將新冠肺炎病毒阻絕於國境，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙給桃園機場，目前設置在在運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用。記者鄭超文／攝影
為協助桃園機場將新冠肺炎病毒阻絕於國境，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙給桃園機場，目前設置在在運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用。記者鄭超文／攝影

桃園機場 疫情 新冠肺炎 台達電

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