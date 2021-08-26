台達電捐贈科技抑菌艙 協助桃機阻絕疫情於國境

台灣新冠肺炎本土疫情趨緩，但每天仍有境外移入的確診案，為了確實在國境上防堵病毒，桃園機場導入防疫新科技，台達電子上午捐贈兩座最新的抑菌艙，讓旅客在入境前只需在抑菌艙內停留5秒，就達到破壞全身表面81%的新冠病毒的效用，降低病毒散佈進入本土的風險。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，感謝台達電子捐贈2座最新的防疫輔助產品U+抑菌艙給機場，新設備以快速、零接觸且無消毒液殘留的方式抑菌，非常適合人流量大的機場，目前2座先安裝在運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用。

台達照明事業處長王志賢表示，台達U+抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的「Care222」光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線能在安全規範下，使用於有人的場合，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性，可為人流出入的要道或重點消毒空間提供迅速、無接觸的高效抑菌服務，目前已被應用於十餘家防疫重點醫院以及許多辦公大樓、工廠產線、校園、國訓中心等處，協助不同產業抗疫。