礁溪鄉長挺高鐵設站四城 其實最早是要做「鐵道園區」

立法院交通委員會日前考察宜蘭交通建設，交通部把四城站列為高鐵設站的優先方案，引起不小反彈，礁溪鄉長張永德今天與地方民代高喊，歡迎設站四城。立委陳歐珀表示，綜合規劃中是把四城站規劃做為「鐵道產業園區 」，未來可創造1千多個工作機會，帶動觀光發展。

陳歐珀說，交通部把高鐵延伸宜蘭的綜合規劃委由世曦工程顧問公司進行，是把四城火車站腹地規劃做為鐵道產業園區，主要包括鐵道博物館、鐵道的調度所、維修廠、機電中心，預估該園區每天可帶進二三千名遊客，創造工作機會，而且進出調度維修的高鐵人員多，可活絡消費，帶動觀光發展。

四個規劃評估的站址中，一直以來地方上就以礁溪鄉「四城站」最不被討論，從19日交通部提出優先評估方案至今一星期，礁溪鄉長張永德今邀集民意代表、村長等地方人士在四城火車站前，高喊支持「高鐵在四城，礁溪歡迎你」。