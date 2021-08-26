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礁溪鄉長挺高鐵設站四城 其實最早是要做「鐵道園區」

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
礁溪鄉四城火車站是一個小站，平常上下車的乘客並不多。記者戴永華／攝影
礁溪鄉四城火車站是一個小站，平常上下車的乘客並不多。記者戴永華／攝影

立法院交通委員會日前考察宜蘭交通建設，交通部把四城站列為高鐵設站的優先方案，引起不小反彈，礁溪鄉長張永德今天與地方民代高喊，歡迎設站四城。立委陳歐珀表示，綜合規劃中是把四城站規劃做為「鐵道產業園區 」，未來可創造1千多個工作機會，帶動觀光發展。

陳歐珀說，交通部把高鐵延伸宜蘭的綜合規劃委由世曦工程顧問公司進行，是把四城火車站腹地規劃做為鐵道產業園區，主要包括鐵道博物館、鐵道的調度所、維修廠、機電中心，預估該園區每天可帶進二三千名遊客，創造工作機會，而且進出調度維修的高鐵人員多，可活絡消費，帶動觀光發展。

四個規劃評估的站址中，一直以來地方上就以礁溪鄉「四城站」最不被討論，從19日交通部提出優先評估方案至今一星期，礁溪鄉長張永德今邀集民意代表、村長等地方人士在四城火車站前，高喊支持「高鐵在四城，礁溪歡迎你」。

張永德透過新聞稿指出，根據交通部鐵道局評估四城站可促進城市發展，具有開闊腹地，可進行完整的車站特定區規劃，並新闢聯外道路系統，易與國5、台9銜接；南港到四城站路長僅52.8公里，是羅東站、縣政中心站、宜蘭站中最短的，興建經費1650億元，聯外道路改善難易度及開發潛力最優，雖少數地方人士表示不同意見，建請交通部加強整合溝通。

礁溪鄉長張永德今邀集民意代表、村長等地方人士在四城火車站前，高喊支持「高鐵在四城，礁溪歡迎你」。記者戴永華／攝影
礁溪鄉長張永德今邀集民意代表、村長等地方人士在四城火車站前，高喊支持「高鐵在四城，礁溪歡迎你」。記者戴永華／攝影
交通部日前分析高鐵以「四城站」當站址的諸多優點，隨即引起反彈聲浪，行政院今天表示此事尚未定案。記者戴永華／攝影
交通部日前分析高鐵以「四城站」當站址的諸多優點，隨即引起反彈聲浪，行政院今天表示此事尚未定案。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭 鐵道 火車站

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