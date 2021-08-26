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掌握急性腦中風黃金時間 救命關鍵該怎麼做？

聯合報 / 記者廖靜清／台北即時報導
苗栗縣政府消防局舉辦「110年救災救護大隊救護複訓」。圖/王柏云
苗栗縣政府消防局舉辦「110年救災救護大隊救護複訓」。圖/王柏云

今年東京奧運的開幕式，長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜擔任傳遞聖火的火炬手，3位傳奇棒球名將緩緩進入會場的那一刻，全球觀眾熱血沸騰。長嶋茂雄於2004年突然腦中風臥病不起，日後努力復健彰顯永不放棄的人生態度，如同他在運動場上所展現的鋼鐵般意志。

腦中風是來得突然、症狀又多變的腦神經血管疾病，並非長者專利，常熬夜、壓力大、作息不正常的年輕人更要注意預防。

搶救腦中風，黃金時間分秒必爭，為提升救護技術員的緊急救護技術與能力，苗栗縣政府消防局舉辦「110年救災救護大隊救護複訓」，聯合報健康事業部與台灣腦中風學會共同推動全台消防隊緊急救護員教育，邀請臺中榮民總醫院重症醫學部主治醫師廖年晨、神經內科主治醫師吳俞萱授課，在最短時間內辨識病患是否腦中風。

把握黃金3小時 將中風傷害降到最低

吳俞萱說明，腦中風為國人十大死因第4位，臨床上可分為出血性和缺血性，兩種中風的治療方式截然不同。出血性腦中風為腦血管破裂，主要控制血壓或開刀清除腦內血塊；缺血性中風則是腦部血管阻塞，必須在黃金時效內打通血管。在第一時間辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間緊急就醫，以及「將病患送到對的地方」，可以有效將中風傷害降到最低。

根據統計資料，約85%患者為缺血性腦中風，在發生3小時的黃金期內給予血栓溶解劑藥物治療，可以提升症狀改善的機會，並減少中風所導致的神經功能障礙。腦中風留下的後遺症，對患者和家人造成生活上相當大的負擔，發現異狀馬上送醫，能降低身體殘障程度。

疫情期間，民眾到院時間可能比之前相對長，主要是害怕群聚染疫或入院要先進行新冠肺炎篩檢，吳俞萱呼籲，有相似症狀千萬別顧慮到院，遠離中風失能的威脅。

一般在發生腦中風前，患者會出現嘴歪、眼斜、頭痛、抽搐、視力模糊、言語不清、單側或雙側肢體無力等症狀，面對身旁親友或同事發生這些狀況時，該怎麼辦？

「撥打119或以最快速度送往最近、設備最佳的醫院進行急診。」吳俞萱表示，記下患者的症狀、發病時間以及詳述病史，告知第一線消防救護員或醫護人員，因應後續的診治。從急性中風症狀發生、接著送醫到院檢查等流程，一刻都不能拖，避免腦細胞缺血壞死。掌握腦中風黃金治療時間，提供精確溶栓或取栓的醫療決策，及早辨識與反應是降低突發疾病後失能風險的關鍵。

●全台消防大隊，若有團體課程需求可聯繫：02-86925588 分機2396（王小姐）

疫情期間，民眾不敢上醫院，台中榮民總醫院神經內科主治醫師吳俞萱呼籲，出現嘴歪、眼斜、頭痛、抽搐、視力模糊、言語不清、單側或雙側肢體無力等症狀，一定要盡速求醫，遠離中風失能威脅。圖／吳俞萱提供
疫情期間，民眾不敢上醫院，台中榮民總醫院神經內科主治醫師吳俞萱呼籲，出現嘴歪、眼斜、頭痛、抽搐、視力模糊、言語不清、單側或雙側肢體無力等症狀，一定要盡速求醫，遠離中風失能威脅。圖／吳俞萱提供
吳俞萱呼籲，有相似症狀一定要把握時間送醫，遠離中風失能的威脅。圖/王柏云
吳俞萱呼籲，有相似症狀一定要把握時間送醫，遠離中風失能的威脅。圖/王柏云
缺血性腦中風，在發生3小時的黃金期內給予血栓溶解劑藥物治療，可以提升症狀改善的機會。圖/王柏云
缺血性腦中風，在發生3小時的黃金期內給予血栓溶解劑藥物治療，可以提升症狀改善的機會。圖/王柏云

腦中風 患者

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