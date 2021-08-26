到花蓮只省15分但貴又要轉乘 他指出北宜高鐵最大困境

交通部日前表態將「四城」列為高鐵延伸宜蘭設站第一優先考量，行政院今強調「沒有所謂優先方案」。環團領袖指出，若選擇四城，從台北搭高鐵到宜蘭、再轉台鐵到花蓮，只比普悠瑪省15分鐘，但票價更貴，還要拖行李轉乘，這就是北宜高鐵最大的困境「效益不佳」，若北宜高鐵連單純的交通效益都達不到，何必犧牲環境。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，高鐵延伸宜蘭的前身是北宜直鐵，該方案初衷是「西高鐵、東快鐵」，因此必須討論「銜接」到花蓮、台東等東部主要城市的可能。而選址在四城困境是如何接上太魯閣、普悠瑪號等台鐵快車，Ａ方案是加開四城到花蓮、台東直達車，但中間的宜蘭、羅東這兩站停或不停？若多停等這兩站，可能就會喪失時間優勢。

Ｂ方案是到四城再轉區間車到宜蘭或羅東，蔡中岳指出，台鐵南港到宜蘭快車約58分鐘，高鐵南港到四城16.4分鐘，四城到宜蘭區間車4分鐘，但下高鐵移動到台鐵月台，帶著行李粗估要10分鐘的緩衝，到宜蘭站換車至少5分鐘，中間還有班次安排，從宜蘭坐上車往東部走，粗估大約35至40分鐘。

蔡中岳指出，單純只看台北宜蘭移動可快20分鐘，但若比較台北─花蓮或台北─台東移動速度，高鐵台北─南港、接上高鐵南港─四城，再搭宜蘭往花蓮直達車，整趟約105分鐘，而現行台鐵台北花蓮直達普悠瑪號最快119分鐘。對民眾來說，高鐵加台鐵費用較高，行車時間雖縮短15分鐘，卻要托運行李移動，準時、接駁狀態也有風險，這就是北宜高鐵最大的困境「效益不佳」。

蔡中岳說，選擇四城作為宜蘭高鐵站，效益沒有讓民眾有感，很可能會少了移動到花蓮、台東的客源，更與當時北宜直鐵的提速初衷有違。再談到高鐵路線的環境問題、水脈流失風險、選址在四城的土地開發、農地破碎問題，跟宜蘭本來的國土計畫之間的銜接，都可以再討論。常常會有開發者說「犧牲一點環境創造更多的效益與便利」，但若連單純的交通效益都達不到，何必去犧牲？