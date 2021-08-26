大老闆為顧病兒破產擠陋屋 創世伸援如今陷斷糧危機

南投縣草屯鎮陳爸原是工廠大老闆，家境富裕，未料兒子20年前車禍變成植物人，為照顧愛兒散盡財產，淪落山區棲身自行搭建的陋屋，生活困頓，所幸創世伸援獲改善；只是，創世如今因疫陷困境，連供給植物人的營養奶粉也面臨斷糧。

「顧病兒，金山銀山也不夠花。」64歲陳爸原本經營塑膠射出工廠，收入優渥，家境富裕，是人人稱羨的大老闆，但他沒料到，20年前當時15歲的兒子車禍成了植物人，妻子選擇離開，但他不放棄，為愛兒四處求醫，找尋一絲康復的希望。

但經年累月的醫藥及照護開銷，讓陳爸一路變賣家產，終究因經濟無力負荷，4年前31歲兒子被請離護理之家，當年風光的老闆只能帶兒子移居山區一處自行搭建的陋屋，只是從沒照護經驗的他，顧不到一個月，兒子就因嚴重褥瘡送醫。

創世草屯院表示，當時陳男由社工轉介入住成為該院住民，經院內護理人員專業照料下，身上傷口及身體機能逐漸恢復，而創世基於公益，並在各界愛心挹注下，安養費用較低，減輕像陳爸這樣弱勢家庭的經濟負擔，讓其專心工作，改善生活。

只不過，去年全球疫情流行，勸募、園遊會等活動幾乎全取消，僅剩少數幾個活動勉力維持，未料今年本土疫情大爆發，活動零收入，勸募狀況差，就連發票回收也因店家倒閉、民眾防疫消費下降，數量銳減5成以上，植物人服務陷入困境。

創世草屯院表示，今年因疫善款減，連生活物資也缺，其中為院內50名植物人院民補充營養所需的營養奶粉也面臨斷糧危機，至今年底尚需約3300罐，盼各界愛心伸援，每月小額300元就能幫助植物人餐食，有意捐助可洽049-2551119。