快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大老闆為顧病兒破產擠陋屋 創世伸援如今陷斷糧危機

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮陳爸原是工廠大老闆，但為照顧植物人病兒散盡家產，所幸創世伸援，生活獲改善。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮陳爸原是工廠大老闆，但為照顧植物人病兒散盡家產，所幸創世伸援，生活獲改善。圖／讀者提供

南投縣草屯鎮陳爸原是工廠大老闆，家境富裕，未料兒子20年前車禍變成植物人，為照顧愛兒散盡財產，淪落山區棲身自行搭建的陋屋，生活困頓，所幸創世伸援獲改善；只是，創世如今因疫陷困境，連供給植物人的營養奶粉也面臨斷糧。

「顧病兒，金山銀山也不夠花。」64歲陳爸原本經營塑膠射出工廠，收入優渥，家境富裕，是人人稱羨的大老闆，但他沒料到，20年前當時15歲的兒子車禍成了植物人，妻子選擇離開，但他不放棄，為愛兒四處求醫，找尋一絲康復的希望。

但經年累月的醫藥及照護開銷，讓陳爸一路變賣家產，終究因經濟無力負荷，4年前31歲兒子被請離護理之家，當年風光的老闆只能帶兒子移居山區一處自行搭建的陋屋，只是從沒照護經驗的他，顧不到一個月，兒子就因嚴重褥瘡送醫。

創世草屯院表示，當時陳男由社工轉介入住成為該院住民，經院內護理人員專業照料下，身上傷口及身體機能逐漸恢復，而創世基於公益，並在各界愛心挹注下，安養費用較低，減輕像陳爸這樣弱勢家庭的經濟負擔，讓其專心工作，改善生活。

只不過，去年全球疫情流行，勸募、園遊會等活動幾乎全取消，僅剩少數幾個活動勉力維持，未料今年本土疫情大爆發，活動零收入，勸募狀況差，就連發票回收也因店家倒閉、民眾防疫消費下降，數量銳減5成以上，植物人服務陷入困境。

創世草屯院表示，今年因疫善款減，連生活物資也缺，其中為院內50名植物人院民補充營養所需的營養奶粉也面臨斷糧危機，至今年底尚需約3300罐，盼各界愛心伸援，每月小額300元就能幫助植物人餐食，有意捐助可洽049-2551119。

植物人 疫情

延伸閱讀

催買氣！台南麻豆小農做愛心 連7年捐文旦義賣助植物人

韓國瑜市長政治獻金全捐還透支 總統專戶剩1900萬

惡劣！3歲男童全身傷成植物人 無照保母判關2年定讞

雲端發票獎號出包 創世：天上掉下來禮物

相關新聞

午後對流雲系發展旺盛 8縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對雲林縣等8縣市發布大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨

礁溪鄉長挺高鐵設站四城 其實最早是要做「鐵道園區」

立法院交通委員會日前考察宜蘭交通建設，交通部把四城站列為高鐵設站的優先方案，引起不小反彈，礁溪鄉長張永德今天與地方民代高...

到花蓮只省15分但貴又要轉乘 他指出北宜高鐵最大困境

交通部日前表態將「四城」列為高鐵延伸宜蘭設站第一優先考量，行政院今強調「沒有所謂優先方案」。環團領袖指出，若選擇四城，從...

戲有觀眾才圓滿 「人間條件7」推出國家劇院特別場

因防疫緣故，綠光劇團「人間條件7—我是一片雲」取消8月9場的滿座演出，近1萬2000張票，現在重新規劃4場國家劇院特別場...

中秋連假第二波離島加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局今天宣布，已針對需求較高之金門及澎湖航線規畫第二波加班機，下周一上午9時統...

掌握急性腦中風黃金時間 救命關鍵該怎麼做？

今年東京奧運的開幕式，長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜擔任傳遞聖火的火炬手，3位傳奇棒球名將緩緩進入會場的那一刻，全球觀眾熱血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。