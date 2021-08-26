再吵下去高鐵建設就沒了？陳歐珀嗆「沒來宜蘭我辭職」

針對高鐵宜蘭站址問題，交通部日前到宜蘭考察評估表列「四城站」諸多優點，掀起反彈聲浪，主張設在宜蘭站及縣政中心站的縣民紛紛跳出來反對，此時坊間傳出宜蘭人再吵下去，高鐵建設恐怕就沒了。對此，立委陳歐珀今表示，大家討論高鐵站址是避免決策錯誤，遺害難彌補，若高鐵建設會因此就沒了，「我辭職」。

高鐵延伸宜蘭的綜合規劃評估四站址，從北到南分別是四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站，後面三個站都有人主張建議，唯有最偏北的四城站很少被討論，突然大爆冷門，立法院交通委員會日前考察宜蘭鐵道建設時，交通部簡報中力挺四城站的多項優點，遭立委陳歐珀痛批爆走式的政策大轉彎。

陳歐珀示，八、九成的縣民普遍心聲，支持設在宜蘭站或縣政中心站都好，絕大多數人不看好四城站。民進黨縣議會黨團總召陳俊宇表示，設站攸關宜蘭百年大計，不可不慎，支持宜蘭站或縣政中心站的各黨派人士都有，非藍綠政黨之鬥，但很少人支持四城站。

陳歐珀說，高鐵延伸到宜蘭是政府建構「東部快鐵、西部高鐵」前進部署，實現東部「交通平權」的重大建設，其中場站選址涉及宜蘭作為東部門戶的戰略定位，不僅要考慮場站開發效益的「小算盤」，更要考慮如何透過高鐵設站，帶動宜蘭區域發展、創造最大經濟效益的「大算盤」。

坊間傳出宜蘭人若再爭吵不休，高鐵建設恐怕就沒了？立委陳歐珀表示，高鐵延伸宜蘭是源於早年的北宜直線鐵路，20年來北宜直鐵的可行性評估做過多少次？所以交通部前次長黃玉霖2年多前到宜蘭時宣布，高鐵延伸宜蘭不必再可行性評估，也就是評估可行、興建沒問題、建設可以推動，此案就直接進入綜合規劃中，目前待選址確定後，綜合規劃就能定案並送環評通過，進入預算編列。

「台灣重大交通工程錯誤的決策」，他舉例，國5路廊規劃成快速道路規模，導致現在經常塞車；爭取的蘇花高變蘇花改再提升為蘇花安，又多花數百億元龐大經費！高鐵對宜蘭影響深遠，必須讓大家充分討論表達意見後再決策，這也是民主程序精神，要宜蘭人不講話、不討論是不可能的，如果因為這樣會造成高鐵建設不來宜蘭來的話，他辭去立委。