癌症患者能否打疫苗？血液腫瘤科專家這樣說

我國目前開放施打AZ、莫德納、高端等疫苗，傳出8月底BNT疫苗也將到貨。許多民眾關心疫苗有無保護力，對於癌症患者來說，若正在做化療或使用標靶藥物，也關心身體狀況是否適合接種疫苗。新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌表示，化療會影響免疫系統，但多半是暫時性，建議可錯開時間，於化療前後一到兩周施打疫苗。

賴泓誌指出，癌症病患若要接種疫苗，會觀察他注射疫苗後抗體反應是否達到預期，有些病患治療強度高、免疫反應比較大，打完疫苗後較難產生理想反應；有些病患治療不能等，但不可能冒著染疫風險，國外會建議民眾接種疫苗後續追蹤抗體反應，若抗體不夠再補打疫苗，但台灣無法人人做抗體檢查，也不一定都能打到疫苗，因此建議施打前與醫師討論評估。

賴泓誌表示，許多民眾會對疫苗有錯誤認知，有些病患會問，打AZ疫苗是否會讓血小板低下造成血栓，「這不是因果關係導致」，打疫苗造成血小板消耗，而形成血栓，因此血小板才會偏低，並非本身血小板低而造成，建議民眾要有正確觀念，對任何疫苗都不要有先入為主觀念，只要有任何不舒服情況，也都要及時就醫。

79歲呂先生戒菸20年，2019年因腰痛就醫，竟發現肺癌第四期併多處遠端轉移，經過標靶藥物、免疫治療等，至今2年狀況趨於穩定，今年也接種莫德納疫苗，目前每週採取液態切片抽血檢測，追蹤療效也監控病情。收治個案的賴泓誌說，呂先生因為腰痛檢查出癌症，出現骨轉移、腦轉移，其實轉移是全身性疾病，不論手、背部或大腿都有可能，因此若有異常疼痛，千萬別掉以輕心。

賴泓誌指出，液態切片檢測技術發展超過20年，以前常用於白血病控制，像是慢性骨髓性白血病等，每三個月做一次檢查，但因為疾病控制時間很長，且不容易產生後續抗藥性突變，只要觀察疾病控制即可。不過肺癌惡化速度快，容易錯失治療調整機會，因此及早評估治療，若有不穩定的病人也會更密集追蹤。