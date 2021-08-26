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男子久坐致慢性骨盆腔疼痛症候群 醫：好發中年人

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅天成醫院泌尿科主任彭元宏表示，慢性骨盆腔疼痛症候群，好發年齡在30至60歲。記者翁唯真／翻攝
楊梅天成醫院泌尿科主任彭元宏表示，慢性骨盆腔疼痛症候群，好發年齡在30至60歲。記者翁唯真／翻攝

35歲陳姓男子因工作長期久坐，罹患慢性骨盆腔疼痛症候群，卻遲遲沒有根治，最近幾個月總覺得下腹隱隱作痛，尤其坐著時特別不舒服，楊梅天成醫院泌尿科主任彭元宏表示，此疾病好發年齡在30至60歲，經治療後陳男狀況明顯改善；彭元宏也提醒，日常保養相當重要。

彭元宏診斷陳男罹患「慢性骨盆腔疼痛症候群」，這項疾病主因是先前攝護腺反覆發炎沒有痊癒導致，且症狀類似一般攝護腺發炎，像是下腹悶痛、會陰部疼痛、解尿酸麻等，而尿液、攝護腺液培養、抽血指數，也都檢查不出異常，屬不容易診斷的疾病。

彭元宏指出，通常藥物治療的效果不好，往往服藥一段陣子，患者的不適感仍會持續，甚至維持好幾年。

彭元宏利用低能量體外震波儀幫陳男治療，透過矽膠探頭，貼著皮膚讓震波刺激病灶，改善骨盆組織血液循環及放鬆肌肉，通常療程是2至4次，須看個人病況嚴重程度而定，陳男經6周療程治療後，狀況明顯改善。

彭元宏建議，日常保養也非常重要，應避免刺激性的飲食，維持正常作息、均衡攝取各類蔬果等。

患者 久坐

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