快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

24歲男頭暈貧血就醫 竟發現已大腸癌末期

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原醫院腸胃科主任何明印提醒有一等親罹患大腸癌的民眾，最好提早接受篩檢。圖／豐原醫院提供
豐原醫院腸胃科主任何明印提醒有一等親罹患大腸癌的民眾，最好提早接受篩檢。圖／豐原醫院提供

24歲吳姓男子因貧血就醫，經大腸鏡檢查，卻意外發現罹患大腸癌，已是癌症末期，轉移至肝臟。醫師表示，吳男6歲時母親因大腸癌去世，提醒有「一等親」家屬罹患大腸直腸癌的民眾最好提早接受篩檢。

研究顯示，家中如果有一位「一等親」罹患大腸直腸癌，罹患大腸直腸癌的風險比一般人多2至4倍，根據衛生福利部國民健康署癌症登記歷年報告，大腸直腸癌發生人數已12年蟬連癌症排名第一名。

豐原醫院腸胃科主任何明印表示，吳男6歲時，母親因大腸癌病逝，屬於「一等親」大腸癌高風險群，患者雖然年輕，但診斷時已是癌末合併肝轉移。

何明印說，目前國健署針對50歲以上民眾，提供兩年一次的糞便潛血大腸直腸癌篩檢，若呈現陽性，則建議進一步接受大腸鏡檢查。若有「一等親」家屬罹患大腸直腸癌的民眾最好提早接受篩檢。

豐原醫院針對「一等親」家屬進行大腸鏡檢查統計發現，今年1至6月患者罹患大腸直腸瘜肉比例高達60%，令人震驚。大腸直腸科主任陳喜文表示，根據文獻研究，很多大腸直腸癌都是因大腸直腸瘜肉惡化而成，呼籲高危險群民眾應儘早接受篩檢，以降低大腸直腸癌的發生率及死亡率；降低大腸直腸癌風險的不二法門，就是早期診斷，早期治療，而最佳捷徑就是定期篩檢。

大腸癌 癌症 患者

延伸閱讀

疫情讓四癌篩檢掉1成 萬名大腸息肉、腸癌揪不出

疫情趨緩「癌症海嘯」迫近 大腸癌篩檢率掉最多

烏日成功排水管大腸接小腸 市府：拆危樓限期接通大排

大便7種形狀觀察身體健康！ 肝膽腸胃科權威示警：「加上1情況」罹大腸癌風險狂飆

相關新聞

午後對流雲系發展旺盛 8縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對雲林縣等8縣市發布大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨

礁溪鄉長挺高鐵設站四城 其實最早是要做「鐵道園區」

立法院交通委員會日前考察宜蘭交通建設，交通部把四城站列為高鐵設站的優先方案，引起不小反彈，礁溪鄉長張永德今天與地方民代高...

到花蓮只省15分但貴又要轉乘 他指出北宜高鐵最大困境

交通部日前表態將「四城」列為高鐵延伸宜蘭設站第一優先考量，行政院今強調「沒有所謂優先方案」。環團領袖指出，若選擇四城，從...

戲有觀眾才圓滿 「人間條件7」推出國家劇院特別場

因防疫緣故，綠光劇團「人間條件7—我是一片雲」取消8月9場的滿座演出，近1萬2000張票，現在重新規劃4場國家劇院特別場...

中秋連假第二波離島加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局今天宣布，已針對需求較高之金門及澎湖航線規畫第二波加班機，下周一上午9時統...

掌握急性腦中風黃金時間 救命關鍵該怎麼做？

今年東京奧運的開幕式，長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜擔任傳遞聖火的火炬手，3位傳奇棒球名將緩緩進入會場的那一刻，全球觀眾熱血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。