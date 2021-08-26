老翁腰痛竟是肺癌 諮詢醫師也能安心打疫苗

年近80歲的呂老先生因腰痛就醫，未料竟檢出患肺癌末期。確診後他配合治療，搭配基因檢測調整治療用藥。COVID-19疫情期間也特別諮詢醫師後完成疫苗接種，迄今病況穩定。

「腰痛不要掉以輕心。」收治呂老先生的新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌說，每年台灣約有1.3萬人罹患肺癌，肺癌更蟬聯國人10大癌症死因首位多年。而肺癌可能轉移全身，如骨頭、肝臟等處，呂老先生的腰痛就是因癌細胞轉移導致。

呂老先生的孫子提到，2年前爺爺腰痛長達6個月，原以為是消化系統出問題，到肝膽腸胃科就醫檢查，未料卻發現肝臟有異狀；轉院到新光醫院，才進一步檢查出是肺癌末期癌細胞轉移。

賴泓誌提到，考量呂老先生年事已高，且癌末細胞轉移嚴重，因此並未開刀，選擇標靶治療，期間透過血液基因檢測密切監測，發現病況復發惡化，一度改採免疫治療，病況控制後再改回標靶治療。

不少癌症病患也關心是否能接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，賴泓誌說，相較於標靶與免疫治療，化療對於免疫系統影響較大，一般會建議疫苗接種與化療療程相隔1至2週。

但賴泓誌強調，疫苗接種作用因人而異，部分癌症患者會因治療導致免疫反應較差，可能會影響接種疫苗的免疫反應效果，但癌症治療並非疫苗絕對禁忌症，若有接種疫苗需求，可諮詢醫師尋求專業意見。