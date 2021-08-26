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居家檢疫就醫怎麼辦？台中：急診醫師線上24小時諮詢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，入住台中居家檢疫替代所的檢疫民眾透過APP找急診醫師諮詢，醫師評估若需視訊診療，通知衛生局協助轉介安排，圖為視訊診療情況。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，入住台中居家檢疫替代所的檢疫民眾透過APP找急診醫師諮詢，醫師評估若需視訊診療，通知衛生局協助轉介安排，圖為視訊診療情況。圖／台中市衛生局提供

依中央防疫規定，居家隔離、居家檢疫民眾6月27日起必須入住防疫旅館或集中檢疫所，很多民眾擔心入住後就醫問題。王小姐從英國返台入後入住台中居家檢疫替代所檢疫，當時因為高血壓、頭痛不舒服，加上長期服用高血壓的藥物吃完了，透過APP與急診醫師線上諮詢，醫師評估需要到醫院就醫，她打到衛生局專線，衛生局人員就立刻安排救護車到醫院看診，感謝衛生局細心安排就醫，在檢疫的14天特別感受到台灣的溫暖及醫療的便利。

台中市衛生局今天說，台中市居家隔離、檢疫人數每月平均約3000人，衛生局與衛福部、社團法人急診醫學會合作，透過下載「健康益友」APP，結合24小時線上醫療諮詢、視訊診療及專人安排到院就醫等方式，提供安全就醫管道，保障居家隔離、檢疫民眾就醫權益，也降低社區感染的風險。

台中市衛生局長曾梓展說明，與確診病例接觸者，必須居家隔離14天，具國外旅遊史者，入境後需居家檢疫14天，居家隔離、居家檢疫民眾入住台中居家檢疫替代所如遇身體不適，可先運用「健康益友」APP，如有急診醫師在身旁提供專業建議；醫師評估若需視訊診療，通知衛生局協助轉介至指定的醫療機構安排視訊診療時間，評估若需直接到院就醫，則由衛生局人員聯絡專責醫院並安排就醫往返交通工具。

此外，衛生局也特別製作溫馨提醒卡放入居家隔離、檢疫民眾的關護包中，宣導民眾自行下載健康益友APP，遇有身體不適時即可透過APP與線上急診醫師進行醫療諮詢，由急診醫師就民眾狀況提供就醫或繼續居家觀察等建議。

衛生局 居家隔離 醫師

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