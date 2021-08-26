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男子車禍重傷休克 亞大醫院5次手術救回他

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一名48歲男性日前車禍全身多根肋骨斷裂、下肢開放性骨折，且送醫後一度因張力性氣血胸併出血性休克，一度「心跳呼吸停止」所幸亞洲大學附屬醫院啟動創傷小組緊急搶救，並經5次的手術治療，才終於讓他復原出院。圖／亞洲大學附屬醫院
一名48歲男性日前車禍全身多根肋骨斷裂、下肢開放性骨折，且送醫後一度因張力性氣血胸併出血性休克，一度「心跳呼吸停止」所幸亞洲大學附屬醫院啟動創傷小組緊急搶救，並經5次的手術治療，才終於讓他復原出院。圖／亞洲大學附屬醫院

一名48歲男性日前車禍全身多根肋骨斷裂、下肢開放性骨折，且送醫後因張力性氣血胸併出血性休克，一度「心跳呼吸停止」，所幸院方啟動創傷小組緊急搶救，陸續完成止血、引流、骨折固定等多達5次的手術治療，才終於讓他復原出院。

醫療過程全程陪伴丈夫的妻子感動表示：「當時先生送到急診室的時候已經奄奄一息，幸好醫療團隊仍不放棄一絲絲希望，堅持搶救到底，這條命是醫院幫我們搶回來的」。

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭指出，患者到院時意識不清、瀕臨呼吸衰竭，立即啟動外傷小組，雖經緊急插管，血壓仍不穩定，身體檢查亦發現顴骨疑似骨折，且左下肢有明顯開放性傷口及變形，Ｘ光檢查也顯示左側第3至9肋骨葛折，懷疑出血性休克合併張力性氣胸。

正準備胸管引流減壓時，發現患者突然心肺功能停止。當下緊急實施心肺復甦術，並立即針式減壓，歷經關鍵8分鐘後總算恢復心跳。

骨科醫師賴禹呈說，因患者左側骨盆、股骨及脛骨嚴重骨折，使得下肢出血量大，外傷當天先以時間短且微創的骨骼外固定手術達成初步骨折復位，術後送往加護病房觀察與支持性治療，等6天後生命跡象恢復穩定，便立即與胸腔外科合併手術，先治療下肢五處骨折及肋骨固定手術，4天後再進行失血量較大的骨盆手術，並採取「創傷控制骨科治療」的階段性手術，降低併發症與器官衰竭的發生率。

胸腔外科醫師劉柏毅說，患者左側肋骨第3至9根骨折，且有連枷胸、氣血胸，亦出現張力性氣胸，狀況相當危急，經過輸血、輸液、生命徵象監測、抗生素使用避免感染，待全身性發炎期過後，執行肋骨固定手術，術後第2天順利拔管，為避免肺部功能退化及關節僵硬，在加護病房期間也安排肺部與肢體復健，21天後順利轉往普通病房。

手術 骨折 患者

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