羅東林管處向海致敬 新北、宜蘭清出百噸廢棄物

烟花颱風、熱帶性低氣壓，以及西南氣流過後，林務局羅東林區管理處落實「向海致敬」政策，花費近1個月，動員495人次清理洋流帶來的海洋廢棄物，範圍遍及轄內新北、宜蘭沿海18處保安林，還有鄰近海灘區域。

響應行政院「向海致敬」政策，以整頓海岸周邊保安林環境、維持海岸線乾淨，羅東林管處於7月28日到8月22日，清理轄內新北淡水、三芝、金山、石門、萬里，以及宜蘭頭城、壯圍、五結、蘇澳沿海18處保安林、毗鄰海灘區域的廢棄物，清理長度約53公里。

羅東林管處指出，人類亂丟生活垃圾、漁業廢棄物，導致垃圾多為寶特瓶或保麗龍，至於漂流木來源，則是豪大雨將溪流中上游地區木頭帶至海洋所致。此次清理廢棄物量共113.82公噸，宜蘭垃圾量為71.68公噸、新北則有42.14公噸；資源回收類1.65公噸，非資源回收類佔大宗有112.17公頃。

除了不定期清理海廢物，羅東林管處每日持續投入在地人力，以維護18處保安林環境、毗鄰海灘。另外，新北金山頂寮海灘，還有宜蘭壯圍東港海灘、五結季新海灘、蘇澳無尾港海灘等區域，因有較多人潮活動，加上該處易堆積洋流帶來的垃圾，羅東林管處設置向海致敬示範區，優先投入清理能量維護環境。