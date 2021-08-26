快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東林管處向海致敬 新北、宜蘭清出百噸廢棄物

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
林務局羅東林管處落實「向海致敬」政策，花費近1個月，清理洋流帶來的海洋廢棄物，圖為清理前的宜蘭五結季新地區保安林。圖／羅東林管處提供
林務局羅東林管處落實「向海致敬」政策，花費近1個月，清理洋流帶來的海洋廢棄物，圖為清理前的宜蘭五結季新地區保安林。圖／羅東林管處提供

烟花颱風、熱帶性低氣壓，以及西南氣流過後，林務局羅東林區管理處落實「向海致敬」政策，花費近1個月，動員495人次清理洋流帶來的海洋廢棄物，範圍遍及轄內新北、宜蘭沿海18處保安林，還有鄰近海灘區域。

響應行政院「向海致敬」政策，以整頓海岸周邊保安林環境、維持海岸線乾淨，羅東林管處於7月28日到8月22日，清理轄內新北淡水、三芝、金山、石門、萬里，以及宜蘭頭城、壯圍、五結、蘇澳沿海18處保安林、毗鄰海灘區域的廢棄物，清理長度約53公里。

羅東林管處指出，人類亂丟生活垃圾、漁業廢棄物，導致垃圾多為寶特瓶或保麗龍，至於漂流木來源，則是豪大雨將溪流中上游地區木頭帶至海洋所致。此次清理廢棄物量共113.82公噸，宜蘭垃圾量為71.68公噸、新北則有42.14公噸；資源回收類1.65公噸，非資源回收類佔大宗有112.17公頃。

除了不定期清理海廢物，羅東林管處每日持續投入在地人力，以維護18處保安林環境、毗鄰海灘。另外，新北金山頂寮海灘，還有宜蘭壯圍東港海灘、五結季新海灘、蘇澳無尾港海灘等區域，因有較多人潮活動，加上該處易堆積洋流帶來的垃圾，羅東林管處設置向海致敬示範區，優先投入清理能量維護環境。

海岸保安林內常見漁業、裝潢拆除、居家生活廢棄物，羅東林管處呼籲民眾應委託合格清理業者處理，目前已在保安林主要出入路口設置監視器，違法丟棄、傾倒者可依森林法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，情節嚴重者恐涉刑事責任。

人類亂丟生活垃圾、漁業廢棄物，導致海邊不少寶特瓶或保麗龍，還有被豪大雨沖至海洋的漂流木，圖為清理前的宜蘭壯圍東港海灘。圖／羅東林管處提供
人類亂丟生活垃圾、漁業廢棄物，導致海邊不少寶特瓶或保麗龍，還有被豪大雨沖至海洋的漂流木，圖為清理前的宜蘭壯圍東港海灘。圖／羅東林管處提供
羅東林管處近期動員495人次，清理轄內新北、宜蘭沿海18處保安林、鄰近海灘區域，圖為清理後的宜蘭壯圍東港海灘。圖／羅東林管處提供
羅東林管處近期動員495人次，清理轄內新北、宜蘭沿海18處保安林、鄰近海灘區域，圖為清理後的宜蘭壯圍東港海灘。圖／羅東林管處提供
林務局羅東林管處落實「向海致敬」政策，清理宜蘭五結季新地區保安林的海洋廢棄物。圖／羅東林管處提供
林務局羅東林管處落實「向海致敬」政策，清理宜蘭五結季新地區保安林的海洋廢棄物。圖／羅東林管處提供

羅東 廢棄物 新北

延伸閱讀

行政院打臉高鐵延宜蘭沒有優先方案 王國材回應了

呂國華主張高鐵宜蘭站設在縣政中心「最適合的地點」

猶如蘇杭小鎮！宜蘭景點「24公頃園區」逛到飽，紅磚建築優雅必拍

新北推出空調保養優惠活動 助商家防疫節能清涼一夏

相關新聞

午後對流雲系發展旺盛 8縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對雲林縣等8縣市發布大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨

礁溪鄉長挺高鐵設站四城 其實最早是要做「鐵道園區」

立法院交通委員會日前考察宜蘭交通建設，交通部把四城站列為高鐵設站的優先方案，引起不小反彈，礁溪鄉長張永德今天與地方民代高...

到花蓮只省15分但貴又要轉乘 他指出北宜高鐵最大困境

交通部日前表態將「四城」列為高鐵延伸宜蘭設站第一優先考量，行政院今強調「沒有所謂優先方案」。環團領袖指出，若選擇四城，從...

戲有觀眾才圓滿 「人間條件7」推出國家劇院特別場

因防疫緣故，綠光劇團「人間條件7—我是一片雲」取消8月9場的滿座演出，近1萬2000張票，現在重新規劃4場國家劇院特別場...

中秋連假第二波離島加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾中秋節返鄉過節及旅遊需求，交通部民航局今天宣布，已針對需求較高之金門及澎湖航線規畫第二波加班機，下周一上午9時統...

掌握急性腦中風黃金時間 救命關鍵該怎麼做？

今年東京奧運的開幕式，長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜擔任傳遞聖火的火炬手，3位傳奇棒球名將緩緩進入會場的那一刻，全球觀眾熱血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。